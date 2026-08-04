Balia News: इनरह्वील क्लब की सदस्यों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ
Balia News: बलिया में इनरह्वील क्लब का पद ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें सदस्यों ने महिला शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए काम करने का संकल्प लिया। अध्यक्ष नंदिनी तिवारी ने पौधरोपण, बुजुर्गों की सेवा और नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए अभियान चलाने की अपील की। नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई।
Balia News: बलिया, संवाददाता। इनरह्वील क्लब का पद ग्रहण समारोह सिविल लाइन स्थित एक विद्यालय में आयोजित किया गया। क्लब की सदस्यों ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। समाज में महिला शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार के मामलों में हरसंभव प्रयास कर सुधार कराने का संकल्प लिया। क्लब की अध्यक्ष नंदिनी तिवारी ने पदाधिकारिर्यो को बधाई देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पौधरोपण, बुजुर्गो की सेवा, लड़कियों की सुरक्षा और नौजवानों में बढ़ते नशा को लेकर अभियान चलाकर जागरुक करने की अपील की। कहा कि समाज में पर्यावरण संतुलन के लिए जिस तरह पेड़ लगाना जरुरी है, उसी तरह सामाजिक संतुलन के लिए बढ़ती कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाना भी आवश्यक है।
इसे लेकर इनरव्हील क्लब हमेशा संघर्ष करता रहेगा। नए पदाधिकारियों में डा. नीरु माथुर को संपादिका, प्रीति को आईएसओ, सपना को कोषाध्यक्ष और महेंद्र पाल को सचिव पद की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में ऊषा पांडेय, रीना सिंह, डा. अमिता सिंह, आशा पांडेय, अनीता सिन्हा, सुनीता सिंह, भारती सिंह आदि थीं।
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