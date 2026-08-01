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Balia News: मायका में रह रही पत्नी पर पिस्टल से किया फायर

By Hindustan | Bureau
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Balia News: बांसडीह, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के छोटकी सेरिया गांव स्थित मायके में रह रही

Balia News: मायका में रह रही पत्नी पर पिस्टल से किया फायर

Balia News: बांसडीह, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के छोटकी सेरिया गांव स्थित मायके में रह रही पत्नी पर पति ने पिस्टल से फायर कर दिया। हालांकि निशाना चूक जाने से पत्नी की जान बच गई। परिजनों ने हिम्मत दिखाते हुए पति को मौके पर ही पकड़ लिया। पुलिस पत्नी की तहरीर पर पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।फेफना थाना क्षेत्र के अगरसंडा गांव निवासी धर्मात्मानंद सिंह का पत्नी रूबी देवी से विवाद चल रहा है। रूबी अपने बच्चों की बेहतर देखभाल और पढ़ाई-लिखाई के लिए अपने मायका छोटकी सेरिया गांव में रह रही है। बताया जाता है कि धर्मात्मानंद आपस में चल रहे पुराने मुकदमे में समझौता के लिए पत्नी पर लगातार दबाव डाल रहा था।

गुरुवार की शाम धर्मात्मानंद अचानक अपनी ससुराल छोटकी सेरिया पहुंचा और अपशब्द कहते हुए रूबी पर जान से मारने के इरादे से अपनी पिस्टल से गोली चला दिया। हमला में रूबी बाल-बाल बच गई। उन्होंने तुंरत पुलिस को सूचना दी। साथ ही रूबी और उसके पिता शिवजी सिंह ने साहस दिखाते हुए धर्मात्मानंद को पकड़कर हाथ से पिस्टल और कारतूस छीन लिया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस आरोपी को हथियार समेत कोतवाली ले आई। पुलिस पति के खिलाफ हत्या के प्रयास व आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।

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