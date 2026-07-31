Balia News: पुण्यतिथि पर लोकतंत्र सेनानी को श्रद्धांजलि
Balia News: नगरा में लोकतंत्र सेनानी मुनीश्वर भाई कुशवाहा की 15वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वक्ताओं ने उनके संघर्ष और सामंतवादी शक्तियों के खिलाफ लोहा लेने की चर्चा की। समारोह में विभिन्न अतिथियों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि दी। जनार्दन तिवारी ने अध्यक्षता की और उपस्थित सभी का आभार व्यक्त किया।
Balia News: नगरा। लोकतंत्र सेनानी व प्रखर गांधीवादी मुनीश्वर भाई कुशवाहा की 15वीं पुण्यतिथि शुक्रवार को नगर के एक मैरेज हाल में मनाई गई। वक्ताओं ने कहा कि मुनीश्वर भाई का जीवन संघर्षो से भरा था। उन्होंने बराबर ही सामंतवादी शक्तियों से लोहा लिया। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। इससे पहले अतिथियों ने मुनीश्वर भाई के चित्र पर पुष्पांजलि कर नमन किया। इस दौरान पूर्व प्रमुख निर्भय प्रकाश, समरजीत सिंह, उमेश पाण्डेय, अश्विनी वर्मा, अनिल यादव आदि थे। अध्यक्षता जनार्दन तिवारी व संचालन रामायण ठाकुर ने किया। डॉ शशि प्रकाश कुशवाहा व उमेश कुशवाहा ने सबका आभार जताया।
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