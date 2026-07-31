Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Balia News: पुण्यतिथि पर लोकतंत्र सेनानी को श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
Follow us on Google News
share

Balia News: नगरा में लोकतंत्र सेनानी मुनीश्वर भाई कुशवाहा की 15वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वक्ताओं ने उनके संघर्ष और सामंतवादी शक्तियों के खिलाफ लोहा लेने की चर्चा की। समारोह में विभिन्न अतिथियों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि दी। जनार्दन तिवारी ने अध्यक्षता की और उपस्थित सभी का आभार व्यक्त किया।

Balia News: पुण्यतिथि पर लोकतंत्र सेनानी को श्रद्धांजलि

Balia News: नगरा। लोकतंत्र सेनानी व प्रखर गांधीवादी मुनीश्वर भाई कुशवाहा की 15वीं पुण्यतिथि शुक्रवार को नगर के एक मैरेज हाल में मनाई गई। वक्ताओं ने कहा कि मुनीश्वर भाई का जीवन संघर्षो से भरा था। उन्होंने बराबर ही सामंतवादी शक्तियों से लोहा लिया। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। इससे पहले अतिथियों ने मुनीश्वर भाई के चित्र पर पुष्पांजलि कर नमन किया। इस दौरान पूर्व प्रमुख निर्भय प्रकाश, समरजीत सिंह, उमेश पाण्डेय, अश्विनी वर्मा, अनिल यादव आदि थे। अध्यक्षता जनार्दन तिवारी व संचालन रामायण ठाकुर ने किया। डॉ शशि प्रकाश कुशवाहा व उमेश कुशवाहा ने सबका आभार जताया।

ये भी पढ़ें:पुण्यतिथि पर शिक्षाविद स्व. चंद्रभूषण पाठक को दी श्रद्धांजलि
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Balia Latest News Balia News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।