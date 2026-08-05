Balia News: अश्लेषा में झमाझम बारिश ने दिलाई राहत

Balia News: बलिया, संवाददाता। अश्लेषा नक्षत्र शुरू होने के साथ पहले दिन मंगलवार को हुई झमाझम बारिश ने उमसभरी गर्मी से राहत दिलाई है। वहीं खेती-किसानी के लिहाज से जनपद का पूर्वी छोर (दियरांचल) में जल जमाव हो गया है, जिससे किसानों को अपनी फसल खराब होने की चिंता सता रही है। वहीं बांगर के किसानों को अभी झमाझम बारिश का इंतजार है। बरसात के बाद सड़कों पर कीचड़, फिसलन और जल जमाव से लोगों को आवागमन में बेहद परेशानी होती नजर आई। बारिश से नगरपालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों की ओर से मानसून पूर्व की गई तैयारियों की पोल खुल गई है।

अधिकतम तापमान 32 व न्यूनतम 28 डिग्री रिकार्ड किया गया। डॉ. अखिलेश उपाध्याय ने बताया कि ज्योतिष के विचार से अश्लेषा नक्षत्र सोमवार की रात 11.30 बजे से शुरू है, इसमें ढाई आढ़क बारिश का अनुमान बताया गया है। हवा मंद होने के साथ ही स्त्री-पुरुष योग है, जो पर्याप्त बरसा को इंगित करने वाला है। लालगंज हिसं के अनुसार मुरलीछपरा ब्लॉक क्षेत्र में मंगलवार को करीब ढाई घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश हुई, जिससे निचले खेतों में जल जमाव हो गया। किसानों को खरीफ की मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर की फसल तथा सब्जी को नुकसान पहुंचने की आशंका से चिंतित हैं। किसानों का कहना है कि लगातार मानसून की सक्रियता से खेतों में लंबे समय तक पानी जमा होने का अंदेशा है, जिससे फसलों की जड़ों के सड़ने और उत्पादन प्रभावित होने का खतरा बना हुआ है। उनका कहना है कि अद्रा नक्षत्र में बारिश नहीं होने के कारण खेतों की बुआई करीब एक पखवारे बाद हुई थी। लिहाजा खरीफ के श्रीअन्न समेत दलहनी फसलों का पर्याप्त बढ़वार नहीं हो सका है और अब जलजमाव की स्थिति हो गई, जिससे फसल बर्बाद होने की सम्भावना हो जाती l किसानों ने संबंधित विभाग से जलभराव वाले क्षेत्रों में तत्काल पानी निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है ताकि फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। पूर हिसं के अनुसार मंगलवार को दोपहर हुई हल्की बारिश से किसानों के मुरझाए चेहरे पर मुस्कान लौट आयी। पानी के अभाव में झुलस रहे धान के फसल को संजीवनी मिल गई और फसलों में जान सी आ गई। बारिश के बाद तुरंत किसानों ने पहले के रोपे गए धान की फसलों में रासायनिक खादों एवं खरपतवार नाशक दवाओं का छिड़काव शुरू कर दिए हैं। किसान खुरपी कुदाली लेकर खेतों की निराई गुड़ाई एवं मेड़बंदी करते नजर आए हैं। किसानों की मानें तो अश्लेषा की बारिश खरीफ की मुख्य फसल धान के लिए अमृत समान है।