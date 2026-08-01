Balia News: 209 शिकायतों में 23 का मौके पर निस्तारण
Balia News: नवानगर, हिन्दुस्तान संवाद। सिकंदरपुर तहसील सभागार में शनिवार को संपूर्ण मुख्य समाधान दिवस
Balia News: नवानगर, हिन्दुस्तान संवाद। सिकंदरपुर तहसील सभागार में शनिवार को संपूर्ण मुख्य समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार ने फरियादियों की समस्याओं को सुना और सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। समाधान दिवस पर कुल कुल 209 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 23 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। बाकी 186 मामलों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को जांच कर नियमानुसार कार्रवाई के लिए भेज दिया गया।सीडीओ आलोक कुमार ने कहा कि शासन की प्राथमिकता आमजन की शिकायतों का त्वरित, पारदर्शी एवं निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करना है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा प्रत्येक प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। समाधान दिवस पर राजस्व, पुलिस, विकास, विद्युत, आपूर्ति, समाज कल्याण विभाग संबंधित शिकायतें अधिक थी। एसपी ओमवीर सिंह ने थाना से सम्बंधित शिकायतों का मौके पर पहुंचकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का निर्देश दिया। इस मौके पर एसीएमओ डॉ. पद्मावती, एसडीएम प्रवीण यादव, बीडीओ नवानगर विनोद कुमार बिंद, सीडीपीओ सरस्वती शाक्य आदि अधिकारी थे।
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