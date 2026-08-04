Balia News: टोंटी के अभाव में बर्बाद हो रहा सैकड़ों लीटर पानी
Balia News: बलिया के जिला अस्पताल में महज 20 रुपए की टोंटी के अभाव में रोजाना सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। कर्मचारी टूटी हुई टोंटी को प्लास्टिक से बांधकर रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि अस्पताल प्रशासन इस मामले को अनदेखा कर रहा है। मामला उजागर होने पर सीएमएस ने नई टोंटी लगाने के निर्देश दिए हैं।
Balia News: बलिया, संवाददाता। सरकारी तंत्र की व्यवस्थाएं कितनी सुस्त और लचर हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सोमवार को जिला अस्पताल में देखने को मिला। जहां महज बीस रुपए की टोंटी के अभाव में रोजाना सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। हालांकि नई टोंटी लगाने की बजाय विभाग के कर्मचारी प्लास्टिक से बांधकर पानी रोकने का नाकाम प्रयास कर रहे हैं। जिला अस्पताल परिसर में ट्रामा सेंटर के बाहर मरीजों के उपयोग के लिए लगे नल की टोंटी पिछले दो दिनों से टूटी हुई है। इसे ठीक कराने के लिए सरकारी खजाने से बीस रुपए निकालना भी जिम्मेदार उचित नहीं समझ सके हैं।
महज एक टोंटी के अभाव में सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद होकर नाली में बह जा रहा है, लेकिन अस्पताल प्रशासन देखकर भी अनदेखा कर रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि दिन में तीन से चार बार अस्पताल में घूमकर व्यवस्थाओं का जायजा लेने वाले सीएमएस की नजर भी इसपर नहीं पड़ी। मामला प्रकाश में आने के बाद उन्होने तत्काल नई टोंटी लगाने के निर्देश दिए हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।