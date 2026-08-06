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Balia News: ब्रांच मैनेजर ने दो पर कराया धोखाधड़ी का मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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Balia News: बलिया, संवाददाता। पहले से जमीन को बंधक रखकर कृषि ऋण लेने के बावजूद

Balia News: ब्रांच मैनेजर ने दो पर कराया धोखाधड़ी का मुकदमा

Balia News: बलिया, संवाददाता। पहले से जमीन को बंधक रखकर कृषि ऋण लेने के बावजूद बाद में तथ्यों को छिपाकर भारतीय स्टेट बैंक से केसीसी लेने में दो लोगों के खिलाफ खेजुरी पुलिस ने बुधवार को धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। वैसे अब तक करीब एक दर्जन लोगों के खिलाफ इस प्रकार का मुकदमा बैंक की ओर से कराया जा चुका है।

मुकदमे की जानकारी

स्टेट बैंक खड़सरा के शाखा प्रबंधक अभिषेक सिंह ने कोर्ट में दाखिल किया था। उन्होंने न्यायालय को बताया था कि पकड़ी थाना क्षेत्र के मेउली कनासपुर निवासी विरेंद्र तिवारी के पक्ष में तत्कालिन शाखा प्रबंधक अशोक कुमार सिंह के द्वारा जांच के बाद 12 जून 2015 को 1.84 लाख रुपये का कृषि ऋण स्वीकृत किया गया। विरेंद्र ने बैंक को इस बात का शपथ पत्र भी दिया गया कि बंधक जमीन किसी दूसरे बैंक के पक्ष में बंधक नहीं है। बाद में जांच की गयी तो पता चला कि उक्त जमीन को बंधक रखकर 30 मई 2013 को आरोपी ने बैंक आफ इंडिया सिकंदरपुर शाखा से ऋण ले लिया गया है।

दूसरे मामले का विवरण

इसी प्रकार ब्रांच मैनेजर की ओर से खेजुरी थाना क्षेत्र के हथौज निवासी ओमप्रकाश राय के खिलाफ फ्राड का मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन्होंने कोर्ट को बताया है कि तत्कालिन शाखा प्रबंधक अशोक कुमार सिंह ने प्रारम्भिक जांच के बाद ओमप्रकाश को 26 अगस्त 2013 को 2.90 लाख रुपये का कृषि ऋण जारी कर दिया गया। बाद में जांच की गयी तो पता चला कि उसने 24 अगस्त 2011 को स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखा चोगड़ा से ऋण लिया गया है। उसने जमीन को बगैर भारमुक्त कराये यूनियन बैंक आफ इंडिया सिकंदरपुर शाखा से सात मार्च 2017 को लोन लिया गया है। आरोप लगाया है कि साजिश के तहत उसने चिट-फ्राड कर ऋण लिया है।

सामान्य प्रश्न

बलिया में धोखाधड़ी का मामला किस बैंक से संबंधित है?
यह मामला भारतीय स्टेट बैंक से संबंधित है।
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