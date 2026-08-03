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Balia News: सड़क पर पानी जमा होने से भोला भक्तों को परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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Balia News: लालगंज के हृदयपुर और मुरारपट्टी में सार्वजनिक मार्ग एक सप्ताह से बारिश और नाबदान के जल से भरा हुआ है, जिससे यात्रा में कठिनाई हो रही है। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे इस रास्ते से रोजाना बाजार और स्कूल जाते हैं। लोगों ने प्रशासन से जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है।

Balia News: सड़क पर पानी जमा होने से भोला भक्तों को परेशानी

Balia News: लालगंज। मुरलीछपरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत हृदयपुर एवं मुरारपट्टी की सीमा पर स्थित सार्वजनिक मार्ग पर एक सप्ताह से बारिश और नाबदान के पानी से पूरी तरह जलमग्न है, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। इस मार्ग से रोजाना सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग, महिला व बच्चे बाजार व स्कूल आते-जाते हैं। सड़क पर जलभराव के कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर लंबे समय से जल जमाव शासन के स्वच्छ भारत अभियान की वास्तविक स्थिति बयां कर रही है। सड़क पर गंदे पानी और कीचड़ के बीच आवागमन करना लोगों की लाचारी बन गई है।

आश्चर्य तो यह है पिछले दिनों जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने नगर और ग्रामीण क्षेत्र के शिवालयों तक जाने वाले मार्ग की सफाई कराने का सख्त निर्देश दिया था। लेकिन डीएम का फरमान का असर भी इस सड़क पर नहीं है। इसी रास्ते से सावन के पवित्र महीने में सैकड़ों की संख्या में भोला भक्त शिव मंदिर में जलाभिषेक करने जाते हैं। मार्ग की बदहाल स्थिति के कारण ग्रामीणों के साथ श्रद्धालुओं में आक्रोश है। जनहित में लोगों ने इस ओर जिम्मेदारों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने की मांग की है।

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