Balia News: मौसम की प्रतिकूलता ने बढ़ाई किसानों की चिंता
Balia News: बलिया, संवाददाता। मौसम की प्रतिकूलता किसानों की चिंता बढ़ाने लगी है। आसमान में
Balia News: बलिया, संवाददाता। मौसम की प्रतिकूलता किसानों की चिंता बढ़ाने लगी है। आसमान में छाए काले बादल ललचा कर बिन बरसे निकल जा रहे हैं। पानी के अभाव में खेतों में दरार पड़ने लगी हैं तथा रोपी गई धान की फसल मुरझाने लगी है। सक्षम किसान टयूबवेल चलाकर खेतों में पानी भर रहे हैं। लेकिन ऐसे किसान जो नगदी पर खेत लिए हैं, वह बेहद निराश हैं। जिले के भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि बांगर इलाके में खरीफ की मुख्य फसल धान तथा दियरांचल में अरहर, मक्का, मडुआ आदि की बुआई की जाती है।
बारिश की स्थिति
पिछले दिनों बारिश के बाद धान की रोपनी तो करीब-करीब हो चुकी है। लेकिन अब पर्याप्त पानी की दरकार है। लेकिन दियरांचल के किसान मौसम को देख अभी खुश नजर आ रहे हैं। इन सबके बीच उमसभरी गर्मी से आमजन बेहाल हैं। बिजली की आंख मिचौली परेशानी को और बढ़ा रही है। शनिवार को अधिकतम तापमान 33 व न्यूनतम 28 डिग्री रिकार्ड किया गया।
किसानों की चिंताएं
प्रगतिशील किसान अमडरिया निवासी धीरेन्द्र राय ने बताया कि धान रोपाई के बाद 21 दिनों तक खेतों में पर्याप्त पानी भरा होना चाहिए, इससे खर पतवार सड़ जाते हैं। पानी सूख जाने से घास-फुस काफी उग जाते हैं, जो पौध के बढ़वार को रोकते हैं तथा सोहनी करानी पड़ती है। जल्द बारिश नहीं हुई तो कई प्रजातियों की पैदावार पर असर पड़ना तय है। नहरों में मानक के अनुसार पानी नहीं छोड़ा गया है। किसानों प्रशासन से नहरों में पर्याप्त पानी छोड़ने, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है।
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