Balia News: झमाझम बारिश के इंतजार में आसमान निहार रहे किसान

Balia News: बलिया, संवाददाता। पिछले एक सप्ताह से झमाझम बारिश नहीं होने से किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए हैं। जिले के कुछ इलाकों में रविवार को दोपहर बाद रिमझिम बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना बन गया, लेकिन अन्नदाताओं को भारी बारिश का इंतजार है। जिले के बांगर इलाके में खरीफ की मुख्य फसल धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है। पर्याप्त बारिश नहीं होने से किसानों को अपने खेतों की सिंचाई ट्यूबवेल व पंपसेट से करनी पड़ रही है ताकि धान की रोपनी और रोपी गई धान की फसल बच सके। इन सबके बीच हल्की बारिश से सड़कों पर कीचड़, फिसलन व निचले हिस्सों में जगह-जगह जल जमाव से लोगों को आवागमन में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा।

लोग व्यवस्था को कोसते हुए आते-जाते नजर आए। आज अधिकतम तापमान 32 व न्यूनतम 28 डिग्री रिकार्ड किया गया।पूर हिसं के अनुसार मानसून की बेरुखी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले एक सप्ताह से पर्याप्त बारिश नहीं होने से खेतों की नमी लगभग समाप्त हो गई है। कुछ खेतों में दरारें पड़ने लगी है, ऐसे में किसान धान की फसल को बचाने के लिए अब ट्यूबवेल और निजी पंपसेट के सहारे सिंचाई करने को लाचार हैं, जिससे किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि शुरुआती बारिश के बाद वह तेजी से धान की रोपनी तो जैसे-तैसे कर दिए, इसके बाद नियमित मानसूनी बारिश की उम्मीद थी, लेकिन करीब एक सप्ताह से पर्याप्त वर्षा नहीं पौधों की बढ़वार प्रभावित होने लगा है। खेतों में पानी के अभाव में फसल सूखने की कगार पर पहुंच रही है।रविवार को दिनभर आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही। किसानों का कहना है कि यदि जल्द अच्छी बारिश नहीं हुई तो धान की फसल को बचाना मुश्किल हो जाएगा। डीजल पंपसेट से सिंचाई करने में लगातार बढ़ता खर्च उनकी परेशानी को और बढ़ा रहा है। किसानों ने जल्द अच्छी बारिश की कामना करते हुए कहा कि समय पर वर्षा होने से धान की फसल को काफी राहत मिल सकती है। बेल्थरारोड हिसं के अनुसार क्षेत्र में करीब एक पखवारे से अच्छी बारिश नहीं हो रही थी, जिसके कारण धान की फसल पर संकट आ गई है, खेतों की नमी लगभग समाप्त हो गई थी और कई स्थानों पर मिट्टी में दरारें पड़ने लगी है, इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है और वह फसल बचाने के लिए किसान ट्यूबवेल चलाना शुरू किए आज दोपहर बाद हल्की बारिश से किसानों में नई उम्मीद जगी है। यह बारिश रोपी गई धान की फसल के साथ सब्जियों के लिए लाभकारी साबित हुई है। हालांकि किसानों को अभी झमाझम बारिश का इंतजार है। लालगंज हिसं के अनुसार क्षेत्र में रविवार को को हुई हल्की बारिश से खरीफ फसलों को संजीवनी मिली है, किसानों के मुरझाए चेहरे खिल गए हैं। यह बारिश खरीफ की फसलों के लिए लाभदायक साबित हुई। अरहर, बाजरा, मक्का, चेना आदि खरीफ फसलों को पर्याप्त नमी मिलने से राहत मिली है। हालांकि निचले क्षेत्रों में अधिक जलभराव है, वहां फसलों को नुकसान की आशंका बनी हुई है। किसानों का कहना है कि यदि अगले कुछ दिनों तक संतुलित वर्षा होती रही तो खरीफ की पैदावार बेहतर होने की उम्मीद है।