Balia News: बिजली संकट के समाधान को दस दिन का अल्टीमेटम

Balia News: बैरिया, हिन्दुस्तान संवाद। बिजली विभाग और रेल प्रशासन के बीच नियम-कायदे को लेकर फंसे पेंच में एक लाख से अधिक की आबादी के सामने बिजली का संकट खड़ा हो गया है। जर्जर हो चुके केबल को बदलने की बात पर दोनों विभाग एक-दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। परेशान ग्रामीणों ने बुधवार को डीआरएम को प्रेषित पत्रक सुरेमनपुर के स्टेशन मास्टर दीपक सिंह तथा बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता (बिद्युत वितरण खण्ड 4) मूलचंद शर्मा को दिया। चेताया कि यदि दस दिन में समाधान नहीं हुआ तो वे धरना-प्रदर्शन और जरूरत पड़ी तो रेल चक्का जाम भी करने को बाध्य होंगे।दरअसल

सुरेमनपुर पश्चिमी रेलवे केबिन के पास बिजली का भूमिगत केबल बार-बार जल जाने से सुरेमनपुर रेलवे लाइन के उत्तर बसे दो दर्जन गांवों के एक लाख से अधिक की आबादी को बिजली के अभाव में लगातार परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्रामीण बीते छह महीने से बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता को लगातार पत्रक देकर भूमिगत केबल बदलने का आग्रह करते रहे हैं। पहले तो एक्सईएन ने टाल-मटोल किया, बाद में उन्होंने ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रतिवेदन देकर मंडल रेल प्रबंधक से केबल बदलने की अनुमति मांगी। उधर, रेलवे के विद्युत अभियंता (सामान्य) उमा सिंह यादव का कहना है कि चीफ मंडल रेल प्रबंधक से मौखिक वार्ता और लिखित अग्रीमेंट के बाद निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। उसके बाद भूमिगत केबल बदलने की अनुमति रेल प्रशासन देगा। जबकि बिजली विभाग के एक्सईएन के अनुसार, उन्होंने टोकन शुल्क के साथ ही ऑनलाइन आवेदन पत्र डीआरएम को भेज दिया है। अनुमति दे देनी चाहिए, जो शुल्क होगा वह तत्काल विभाग जमा कर देगा। बिजली विभाग का आरोप है कि रेलवे के अधिकारी जान-बूझकर इस कार्य मे पेंच फंसा रहे हैं। इससे उपभोक्ता परेशान हैं। ज्ञापन देने वालों में छात्र नेता नितेश सिंह, धीरज तिवारी, रंजन गुप्ता, हरीश सिंह आदि थे।