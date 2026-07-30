Balia News: नौ बीईओ और पांच बीडीओ का वेतन रोकने का आदेश
Balia News: बलिया, वरिष्ठ संवाददाता। जिले के 26 परिषदीय विद्यालयों में अबतक बिजली का कनेक्शन
Balia News: बलिया, वरिष्ठ संवाददाता। जिले के 26 परिषदीय विद्यालयों में अबतक बिजली का कनेक्शन नहीं होने पर सख्त हुए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सम्बंधित पांच खंड शिक्षा अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया है। इनमें सर्वाधिक छह विद्यालय सीयर और चार बेरुआरबारी तथा तीन-तीन नगरा, बांसडीह व रसड़ा विकासखंड के हैं। डीएम ने चेतावनी दी कि अगली समीक्षा बैठक तक सभी विद्यालयों में बिजली कनेक्शन हर हाल में हो जाना चाहिए, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी।सीडब्ल्यूएसएन (दिव्यांग अनुकूल सुविधाएं) के निर्माण में गड़वार के 38, सीयर के 35, बैरिया के 29, मुरलीछपरा के 27 तथा पंदह के 22 विद्यालयों में कार्य लंबित पाए जाने पर संबंधित बीईओ और बीडीओ का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए।
इस प्रकार कुल नौ खंड शिक्षा अधिकारियो तथा पांच बीडीओ का वेतन रोकने का निर्देश डीएम ने दिया है। समीक्षा के दौरान किचन शेड निर्माण की समीक्षा में भी लापरवाही सामने आई। सीयर के आठ, हनुमानगंज के छह, दुबहड़ के चार तथा सोहांव के चार विद्यालयों में निर्माण कार्य अधूरा मिलने पर संबंधित बीडीओ व बीईओ से स्पष्टीकरण मांगा गया।
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