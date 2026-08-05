Balia News: संयमित जीनव शैली अपनाएं टीबी मरीज
Balia News: बलिया में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा क्षय रोगियों के बीच पोषण पोटली का वितरण किया गया। सीएमओ अभय नारायण राय ने कहा कि टीबी को हराने के लिए पोषण पोटली का सही उपयोग आवश्यक है। अब तक 2758 मरीजों को पोटली दी जा चुकी है।
Balia News: बलिया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से बुधवार को मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय स्थित सभागार में गोद लिए गए क्षय रोगियों के बीच पोषण पोटली का वितरण सीएमओ अभय नारायण राय एवं अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ आनंद कुमार ने किया।
टीबी के खिलाफ प्रयास
इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि सीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना टी बी मुक्त भारत हो अपना। टीबी को हराने के लिए पोषण पोटली का वितरण रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है, इसका इस्तेमाल जरूरतमंद रोगी नियमित रूप से हर हाल में करें । उन्होंने कहा कि टीवी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, नियमति खान पान के साथ दवाइयों का सेवन करने से टीबी को हराया जा सकता है। बताया कि टीवी मरीजों के साथ हम सबको अपनत्व का व्यवहार करना चाहिए।
संस्थान का योगदान
उन्होंने रेडक्रॉस सोसायटी की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्था द्वारा बहुत ही पुनित कार्य किया है। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ साकेत बिहारी ने बताया कि अब तक 2758 क्षय रोगियों को पोषण पोटली दिया जा चुका है तथा वर्तमान में 537 रोगियों को अभी पोषण पोटली दिया जाना है। इस मौके पर शैलेंद्र पांडेय, एसीएमओ डॉ योगेन्द्र दास, डॉ अरविन्द चौधरी, डीपीएम राजशेखर, विजय कुमार शर्मा, अनुराग पाण्डेय, आशीष सिंह, अवनीश चतुर्वेदी, अभिषेक सिंह, सुमित कुमार, अभिषेक आदि थे।
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