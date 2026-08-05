Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Balia News: संयमित जीनव शैली अपनाएं टीबी मरीज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
Follow us on Google News
share

Balia News: बलिया में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा क्षय रोगियों के बीच पोषण पोटली का वितरण किया गया। सीएमओ अभय नारायण राय ने कहा कि टीबी को हराने के लिए पोषण पोटली का सही उपयोग आवश्यक है। अब तक 2758 मरीजों को पोटली दी जा चुकी है।

Balia News: संयमित जीनव शैली अपनाएं टीबी मरीज

Balia News: बलिया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से बुधवार को मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय स्थित सभागार में गोद लिए गए क्षय रोगियों के बीच पोषण पोटली का वितरण सीएमओ अभय नारायण राय एवं अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ आनंद कुमार ने किया।

टीबी के खिलाफ प्रयास

इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि सीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना टी बी मुक्त भारत हो अपना। टीबी को हराने के लिए पोषण पोटली का वितरण रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है, इसका इस्तेमाल जरूरतमंद रोगी नियमित रूप से हर हाल में करें । उन्होंने कहा कि टीवी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, नियमति खान पान के साथ दवाइयों का सेवन करने से टीबी को हराया जा सकता है। बताया कि टीवी मरीजों के साथ हम सबको अपनत्व का व्यवहार करना चाहिए।

संस्थान का योगदान

उन्होंने रेडक्रॉस सोसायटी की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्था द्वारा बहुत ही पुनित कार्य किया है। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ साकेत बिहारी ने बताया कि अब तक 2758 क्षय रोगियों को पोषण पोटली दिया जा चुका है तथा वर्तमान में 537 रोगियों को अभी पोषण पोटली दिया जाना है। इस मौके पर शैलेंद्र पांडेय, एसीएमओ डॉ योगेन्द्र दास, डॉ अरविन्द चौधरी, डीपीएम राजशेखर, विजय कुमार शर्मा, अनुराग पाण्डेय, आशीष सिंह, अवनीश चतुर्वेदी, अभिषेक सिंह, सुमित कुमार, अभिषेक आदि थे।

सामान्य प्रश्न

क्या टीबी लाइलाज बीमारी है?
नहीं, टीबी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, नियमति खान पान के साथ दवाइयों का सेवन करने से टीबी को हराया जा सकता है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Balia Latest News Balia News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।