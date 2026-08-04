Balia News: सावन के पहले सोमवार पर जलाभिषेक को उमड़े भक्त

यहां जलाभिषेक के लिए उमड़ी भीड़ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महिला श्रद्धालुओं की कतार बालेश्वर नाथ मंदिर से हनुमानगढ़ी, एलआईसी मोड़ से रामलीला मैदान होते हुए नया चौक तक थी। वहीं पुरुषों की कतार बालेश्वर मंदिर से जापलिनगंज दुर्गा मंदिर तक लगी थी। घंटों लाइन में लगे रहे लोग बोल बम एवं हर-हर महादेव का जयघोष करते हुए आगे बढ़ रहे थे। गर्भगृह में देर तक श्रद्धालु न रुकें, इसके लिए पुलिस के साथ ही मंदिर कमेटी के सदस्य मुस्तैद दिखे, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम थे। चाक-चौबंद व्यवस्था के बीच पहले सोमवार को करीब एक लाख अधिक श्रद्धालुओं के जलाभिषेक का अनुमान लगाया गया। भक्तों के भारी भीड़ के बीच बाबा बालेश्वर मंदिर में साढ़े पांच बजे बालभोग आरती, दोपहर 12 बजे तथा शाम चार बजे संध्या आरती की गई, शाम नौ बजे से चिंटू सेवक और उनके साथियों ने भोला भजन प्रस्तुत कर लोगों को मुग्ध कर दिया। रात 12 बजे महाआरती और बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया। इसके अलावा शहर के कैलाश धाम रोड स्थित कैलाश धाम ठाकुर मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर सुबह से जलाभिषेक लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लग गई। श्रद्धालु हाथों में बेलपत्र, भांग, धतुरा, दुग्ध आदि के साथ मंदिर में पहुंचे और विधि-विधान से शिवलिंग पर अभिषेक किया। समूचा मंदिर परिसर हर-हर महादेव एवं बोल बम के जयकारों से गूंज उठा। शाम के समय मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। उधर, शहर के रामपुर उदयभान स्थित शिवालय, राजकीय आईटीआई परिसर स्थित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, कलक्ट्रेट परिसर स्थित शिवालय, कदम चौराहा स्थित बालखंडी मंदिर, मिढी शिवालय पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। भक्तों ने जयघोष के साथ बाबा का जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक किया।रोगों से मुक्ति को शिवलिंग पर कुशा से करें अभिषेक : बलिया। भगवान शंकर के प्रिय महीना सावन उसमें भी सोमवार दिन रूद्राभिषेक और रुद्राष्टाध्यायी का पाठ कराना विशेष लाभकारी माना जाता है। फेफना क्षेत्र के थम्हनपुरा निवासी आचार्य डॉ. अखिलेश उपाध्याय ने बताया कि रुद्राभिषेक के समय शिवलिंग पर दुग्ध, चीनी, शुद्ध जल, गंगाजल, शक्कर, गन्ने का रस, पंचामृत, शहद आदि का उपयोग करना चाहिए। कहा कि जल से अभिषेक करने पर वर्षा होती है, कुशा से अभिषेक करने पर असाध्य रोग दूर होते हैं। गन्ने के रस से अभिषेक से लक्ष्मी की प्राप्त होती है। उन्होंने बताया कि सावन महीने में रूद्राष्टाध्यायी पाठ कराने का विशेष महत्व होता है, चूकि यह मंत्र नहीं बल्कि मंत्रों का समूह है। इसमें कुल दस अध्याय होते हैं। इनमें आठ मुख्य हैं, लिहाजा इसे अष्टाध्यायी कहा जाता है। चूंकि रुद्राष्टाध्यायी यजुर्वेद का एक अंग माना जाता है। पहले सोमवार को सुबह से ही शिवालयों में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रूद्राभिषेक और घंट और शंख की ध्वनियों से संपूर्ण वातावरण भोलेनाथ के भक्ति में लीन हो उठा।