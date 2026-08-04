Balia News: लाठी-डंडे से पीटकर भतीजे ने ली चाचा की जान

Balia News: बलिया के दुबहड़ थाना क्षेत्र के नगवा गांव में चचेरे भतीजों ने जमीन के विवाद में चाचा की हत्या कर दी। मृतक का नाम राजदेव पाठक था, जो 55 वर्ष के थे। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया है और घटना की जांच की जा रही है।

Balia News: बलिया, संवाददाता। दुबहड़ थाना क्षेत्र के नगवा गांव में जमीन के विवाद में चचेरे भतीजों ने रविवार की रात लाठी-डंडे से पीटकर चाचा की हत्या कर दी। घटना के बाद पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। रात भर गांव में जुमी रही पुलिस ने दो भाइयों को हिरासत में ले लिया। मृतक के पुत्र की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर छानबीन कर रही है। गांव के 55 वर्षीय राजदेव पाठक उर्फ राजू का अपने पड़ोसी पट्टीदार से पुस्तैनी जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। आरोप है कि इस मामले में कई बार कहासुनी और मारपीट भी हो चुकी थी। रविवार की देर शाम राजदेव घर से शौच के लिए निकले और गांव के ही काशी यादव के दरवाजे पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। आरोप है कि इसबीच लाठी- डंडा लेकर पहुंचे हरिहर पाठक के पुत्र उत्कर्ष ने उनपर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गए। पड़ोसी काशी यादव उन्हें लेकर घर पहुंचे। राजदेव की बहू ने घटना की सूचना डायल 112 पुलिस को देने के साथ ही गांव वालों की मदद से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने राजदेव को मृत घोषित कर दिया। हत्या की खबर के बाद हरकत में आई पुलिस की दर्जन भर गाड़ियों ने पूरे गांव को घेर लिया। पुलिस ने रात में ही आरोपी परिवार को हिरासत में ले लिया। रात भर की पूछताछ के बाद अन्य लोगों को तो छोड़ दिया गया लेकिन उत्कर्ष और उसके बड़े भाई राहुल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया。

पुलिस की कार्रवाई थाना प्रभारी अनुपम जायसवाल ने बताया कि मृतक के पुत्र आलोक पाठक ‘टिंकू’ की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर छानबीन की जा रही है। जबकि एएसपी (दक्षिणी) संजय वर्मा ने बताया कि घटना के बाद से गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस जल्द ही घटना का खुलासा करेगी। मौके पर हालात पूरी तरह सामान्य है।

परिवार पर आए संकट देवघर गई पत्नी को मिली पति के हत्या की खबर: बलिया। घटना के दौरान राजदेव का पूरा परिवार घर से बाहर था। उनकी पत्नी उर्मिला पाठक गांव की अन्य महिलाओं के साथ सावन की धार्मिक यात्रा में शामिल होकर बाबा धाम (देवघर) और काली घाट (कोलकाता) दर्शन करने गई थीं। जबकि उनका एकलौता पुत्र आलोक रोज की तरह ई-रिक्शा चलाने के लिए शहर में गया था। घर पर सिर्फ आलोक की पत्नी ही थी। धार्मिक यात्रा पर काली घाट में मौजूद उर्मिला को फोन से पति की हत्या की सूचना मिली, जिसके बाद वह ट्रेन से बलिया के लिए रवाना हो गई। उधर, सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद राजदेव का शव गांव पहुंच गया। इस दौरान दरवाजे पर खासा भीड़ लगी रही।

जमीन विवाद का इतिहास पुस्तैनी चल रहा विवाद: राजदेव और उनके पट्टीदार हरिहर पाठक के बीच जमीन बंटवारे का संघर्ष काफी पुराना है। गांव वालों की मानें तो करीब दो दशक पहले राजदेव के पिता राम केवल पाठक की भी हत्या हुई थी। आरोप है कि इस मामले में पट्टीदारों को ही दोषी बनाया गया था। हालांकि पुलिस ने ऐसी किसी घटना से अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि छानबीन के दौरान सभी तथ्य सामने आएंगे। फिलहाल जांच चल रही है।