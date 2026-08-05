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Balia News: अधेड़ की हत्या में आरोपी भतीजा गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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Balia News: बलिया के दुबहड़ थाना क्षेत्र के नगवा गांव में 55 वर्षीय राजदेव की हत्या के मामले में पुलिस ने चचेरे भतीजे उत्कर्ष को गिरफ्तार किया। राजदेव पर लाठी-डंडे से हमला किया गया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। आरोपी ने जमीनी विवाद के चलते इस हत्या को अंजाम दिया।

Balia News: अधेड़ की हत्या में आरोपी भतीजा गिरफ्तार

Balia News: बलिया, संवाददाता। दुबहड़ थाना क्षेत्र के नगवा गांव में हुई अधेड़ की हत्या के मामले में पुलिस ने चचेरे भतीजा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त लाठी बरामद कर लिया है। रविवार की रात में पड़ोसी के दरवाजे पर बैठे 55 वर्षीय राजदेव उर्फ राजू पर उनके ही पट्टीदार हरिहर पाठक के पुत्र उत्कर्ष ने लाठी-डंडे से हमला कर दिया। घायलावस्था में ग्रामीणों ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया लेकिन तबतक उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी उत्कर्ष और उसके भाई राहुल को हिरासत में ले लिया। जबकि मृतक के पुत्र आलोक पाठक उर्फ़ टिंकू की तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया।

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छानबीन के दौरान आरोपी उत्कर्ष ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने जमीनी विवाद में घटना को अंजाम दिया।

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