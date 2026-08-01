Balia News: कोर्ट परिसर में विवाद की सूचना पर हुई तहकीकात
Balia News: बलिया, संवाददाता। पिछले साल हुए उभांव के चर्चित राहुल उर्फ आयुष हत्याकांड की
Balia News: बलिया, संवाददाता। पिछले साल हुए उभांव के चर्चित राहुल उर्फ आयुष हत्याकांड की चल रही सुनवाई में शनिवार को कोर्ट पहुंचे वादी व प्रतिवादी पक्ष के बीच विवाद होने की सूचना पर पुलिस अलर्ट हो गयी। कोतवाली पुलिस ने कोर्ट में पहुंचकर सघन चेकिंग किया और कई लोगों से पूछताछ की। हालांकि सुनवाई शांतिपूर्वक हो गयी लिहाजा पुलिस ने राहत की सांस ली।बेल्थरारोड नगर पंचायत निवासी आयुष की 13 दिसम्बर 2025 को गोली मारकर हत्या कर दी गयी। इस मामले में उसके मौसेरे भाई आलोक यादव ने राबिन सिंह, पवन सिंह, रोहित, राज समेत अन्य कई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश मो. फैज अहमद के न्यायालय में हो हो रही है। फिलहाल इस मामले में चार्ज में पत्रावली बहस में चल रही है। बहस की तिथि शनिवार मुकर्रर था। बताया जाता है कि आरोपी पक्ष के एक व्यक्ति ने डायल 112 पर फोन कर अपनी हत्या की आशंका जताई। इसकी जानकारी होते ही नगर कोतवाल प्रवीण कुमार सिंह फोर्स के साथ पहुंच गये। इसके बाद कोर्ट परिसर में मौजूद कई संदिग्धों से पूछताछ किया। कोतवाल का कहना है कि वादी और आरोपी पक्ष के लोगों ने खुद पर हमला होने का संदेह जताया था। इस आधार पर जांच-पड़ताल की गयी, हालांकि कुछ हाथ नहीं लग सका।
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