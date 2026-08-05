Balia News: चेहल्लुम पर अकीदत के साथ निकला मातमी जुलूस

Balia News: रसड़ा, हिन्दुस्तान संवाद। हजरत मुहम्मद साहब के छोटे नवासे हजरत इमाम हुसैन की कर्बला के मैदान में सच्चाई व इंसानियत की रक्षा के लिए दी गई अजीम कुर्बानी की याद में चेहल्लुम का पर्व मंगलवार को अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस दौरान शिया समुदाय की ओर से ताजिया, अलम, ताबूत व दुलजनाह के साथ परम्परागत जुलूस शाम को करीब पांच बजे कस्बा के बैंक गली स्थित सैयद मुजतबा हुसैन व तनवीर हसन के इमामबाड़े से निकाला गया। इसमें महमुदुल हसन की ओर से अलम मुबारक व मद्दू मोहल्ला के वकील अहमद का भी शानदार ताजिया शामिल रहा। चेहल्लुम जुलूस में रसड़ा की अंजुमन सज्जादिया के अलावा बहादुरगंज से आए अंजुमन असगरिया, मुबारकपुर से आए अंजुमन सज्जादिया व अंजुमन फैजेपंजतन के युवाओं ने नौहाख्वानी व सीनाजनी (जंजीरी मातम) करते हुए विभिन्न मार्गो पर भ्रमण कर देर शाम को पहुंचकर समाप्त हो गया।