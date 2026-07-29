Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Balia News: समरसता के पक्षधर थे संत रविदास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
Follow us on Google News
share

Balia News: बांशडीह में भाजपा संगठन ने संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर समरसता संकल्प अभियान का आयोजन किया। कार्यकर्ताओं ने संत रविदास के विचारों पर चर्चा की और मंदिर के पुजारी को सम्मानित किया। भाजपा नेता प्रतुल ओझा ने संत रविदास की समरसता की विचारधारा की प्रशंसा की।

Balia News: समरसता के पक्षधर थे संत रविदास

Balia News: बांसडीह। संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा संगठन द्वारा आयोजित समरसता संकल्प अभियान के तहत बुधवार को बांसडीह विद्युत उपकेंद्र स्थित संत रविदास मंदिर के पुजारी संतोष राम को भाजपा कार्यकर्ताओं ने सम्मानित किया। कार्यकर्ताओं ने संत रविदास के व्यक्तित्व पर चर्चा किया। भाजपा नेता प्रतुल ओझा ने कहा कि संत रविदास ने हमेशा समरसता के पक्षधर रहे उन्होंने मन चंगा तो कठौती में गंगा का प्रत्यक्ष उदाहरण देकर यह साबित कर दिया कि वह कितने सिद्ध महापुरुष थे। कार्यक्रम में रविदास मंदिर के पुजारी को सम्मानित करते हुये मंदिर की साफ सफाई और पूजा अर्चना की गई।

ये भी पढ़ें:Aurangabad News: संत रविदास के आदर्शों को जीवन में अपनाने का किया गया आह्वान

इस मौके पर तेजबहादुर रावत, दीवानजी राम, विवेक गुप्त, विजय रावत,मनोज चौरसिया, अजय राम, रणधीर राम, रजत श्रीवास्तव आदि थे ।

ये भी पढ़ें:Kanpur News: गुरु पूर्णिमा पर भाजपा का 151 धार्मिक स्थलों पर संतों का सम्मान
ये भी पढ़ें:Ranchi News: गुरु पूर्णिमा पर मंदिरों में दीपोत्सव मना
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Balia Latest News Balia News BJP

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।