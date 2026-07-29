Balia News: समरसता के पक्षधर थे संत रविदास
Balia News: बांशडीह में भाजपा संगठन ने संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर समरसता संकल्प अभियान का आयोजन किया। कार्यकर्ताओं ने संत रविदास के विचारों पर चर्चा की और मंदिर के पुजारी को सम्मानित किया। भाजपा नेता प्रतुल ओझा ने संत रविदास की समरसता की विचारधारा की प्रशंसा की।
Balia News: बांसडीह। संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा संगठन द्वारा आयोजित समरसता संकल्प अभियान के तहत बुधवार को बांसडीह विद्युत उपकेंद्र स्थित संत रविदास मंदिर के पुजारी संतोष राम को भाजपा कार्यकर्ताओं ने सम्मानित किया। कार्यकर्ताओं ने संत रविदास के व्यक्तित्व पर चर्चा किया। भाजपा नेता प्रतुल ओझा ने कहा कि संत रविदास ने हमेशा समरसता के पक्षधर रहे उन्होंने मन चंगा तो कठौती में गंगा का प्रत्यक्ष उदाहरण देकर यह साबित कर दिया कि वह कितने सिद्ध महापुरुष थे। कार्यक्रम में रविदास मंदिर के पुजारी को सम्मानित करते हुये मंदिर की साफ सफाई और पूजा अर्चना की गई।
इस मौके पर तेजबहादुर रावत, दीवानजी राम, विवेक गुप्त, विजय रावत,मनोज चौरसिया, अजय राम, रणधीर राम, रजत श्रीवास्तव आदि थे ।
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