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Balia News: शिक्षक की नौकरी का झांसा देकर 24 लाख लेने वाले पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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Balia News: बलिया, संवाददाता। शिक्षक पद पर नौकरी का झांसा देकर 24 लाख रुपये लेने

Balia News: शिक्षक की नौकरी का झांसा देकर 24 लाख लेने वाले पर केस

Balia News: बलिया, संवाददाता। शिक्षक पद पर नौकरी का झांसा देकर 24 लाख रुपये लेने तथा फर्जी नियुक्ति पत्र देने के आरोपी पर खेजुरी पुलिस ने धोखाधड़ी समेत अन्य कई धारा में केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।खेजुरी निवासी विनोद पांडेय ने कोर्ट में वाद दाखिल किया था। उन्होंने न्यायालय को बताया था कि गांव के बृजेश गुप्ता ने मुझसे मेरी पत्नी की शिक्षा विभाग में नौकरी लगाने की बात कहीं। उसने कहां कि मेरी पहुंच शिक्षा विभाग में उपर तक लिहाजा शिक्षक के पद पर नौकरी लगवा दूंगा।

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विनोद के अनुसार मैने कहां कि मेरी पत्नी नीलम बीए पास है तो उसने अन्य कागजातों की व्यवस्था करने का भरोसा दिया। सौदा 25 लाख रुपये में तय हो गया तथा उसके कहने पर शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ ही नौ जून 2025 को तीन बार में ऑनलाइन उसके खाते में 24 लाख रुपये दे दिया। कुछ दिनों बाद आरोपी ने मेरी पत्नी के नाम से नियुक्ति पत्र दिया जिसको लेकर सम्बंधित विद्यालय में हम लोग पहुंचे तो पता चला कि नियुक्ति पत्र फर्जी है। इसके बाद उससे पैसा वापस मांगा गया तो काफी दिनों तक वह टालमटोल करता रहा। इसके बाद उसने पैसा लौटाने से इंकार करते हुए धमकी देने लगा।

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