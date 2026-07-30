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Balia News: दुकानदारों के बीच मारपीट में आधा दर्जन चोटिल, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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Balia News: नगरा के गौवापार बाजार में बकाया पैसे को लेकर मारपीट हुई। घटना में तीन लोग घायल हुए, जिसमें दुकानदार भी शामिल है। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है और तहरीर पर केस दर्ज कर जांच जारी है।

Balia News: दुकानदारों के बीच मारपीट में आधा दर्जन चोटिल, केस दर्ज

Balia News: नगरा। इलाके के गौवापार बाजार में बकाया पैसे को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गयी।

घटना का विवरण

सरेबाजार बीच सड़क पर हो रही मारपीट का वीडीयो वॉयरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है। बताया जाता है कि इस घटना में दुकानदार समेत तीन लोग घायल हो गये। पुलिस मामले की जांच करने के साथ ही दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गौवापार बाजार में तीन भाइयों प्रमोद गुप्त, सुरेन्द्र गुप्त व दीपक गुप्ता की दुकान है। बाजार के ही दुकानदार विजय गुप्ता से प्रमोद ने कुछ साल पहले करीब 38 हजार रुपये का कोल्ड ड्रिंक उधार लिया था।

मारपीट का कारण

लोगों का कहना है कि विजय बकाया पैसा मांगने पहुंचा तो कहासुनी होने लगी। कुछ देर में ही उनके बीच मारपीट शुरु हो गयी। इस घटना में दोनों एक पक्ष के विजय समेत तीन लोग घायल हो गये, जबकि दूसरे पक्ष के लोगों को भी चोंटे आयी। घायलों को स्थानीय पीएचसी पर पहुंचाया गया जहां के डॉक्टरों ने विजय को रेफर कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि दोनों गुटों के बीच जमीन का विवाद भी चल रहा है। एसओ संजय मिश्र का कहना है कि दोनों पक्षों की तहरीर पर केस दर्ज कर घटना की जांच की जा रही है।

पूछे जाने वाले प्रश्न

घटना में कितने लोग घायल हुए?
इस घटना में तीन लोग घायल हुए, जिसमें दुकानदार भी शामिल है।
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