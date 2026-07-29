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Balia News: रेल पटरी पर मिले दो युवकों के शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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Balia News: बलिया, संवाददाता। जनपद के अलग-अलग जगहों पर रेल पटरी पर दो अज्ञात युवकों

Balia News: रेल पटरी पर मिले दो युवकों के शव

Balia News: बलिया, संवाददाता। जनपद के अलग-अलग जगहों पर रेल पटरी पर दो अज्ञात युवकों का शव पड़ा मिला। एक शव को राजकीय रेलवे पुलिस तथा दूसरे को सहतवार पुलिस ने कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आशंका व्यक्त की जा रही है कि युवकों की मौत किसी ट्रेन की चपेट में आकर हुई है। हालांकि सही तथ्यों की जानकारी पहचान होने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी।

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पहला शव

शहर से सटे कटहल नाला के पास मंगलवार की रात एक अज्ञात करीब 36 वर्षीय युवक का क्षत-विक्षत पड़ा हुआ था। इसकी सूचना पर पहुंची रेल पुलिस ने शव को कब्जा में ले लिया। एसओ जीआरपी राजकपूर सिंह का कहना है कि युवक की मौत किसी ट्रेन की चपेट में आकर होने की आशंका है। हालांकि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही सही कारणों की जानकारी हो सकेगी।

दूसरा शव

उधर, सहतवार रेलवे स्टेशन के पास बुधवार को करीब 25 वर्षीय अज्ञात युवक का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। एसओ सहतवार प्रशांत चौधरी का कहना है कि शव को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उनका कहना है कि कुछ लोगों ने शव के रेल पटरी पर पड़े होने की सूचना दी थी। लोगों का कहना है कि युवक का शरीर ट्रेन की जद में आकर मौत हो गयी है।

FAQs

दुर्घटना का अनुमान कैसे लगाया गया?
पुलिस को आशंका है कि युवकों की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई है।
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