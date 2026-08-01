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Balia News: हाई लाइन लॉस रोकने को विभाग ने बनाई टीम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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Balia News: बलिया, संवाददाता। बिजली विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति सुलभ कराने

Balia News: हाई लाइन लॉस रोकने को विभाग ने बनाई टीम

Balia News: बलिया, संवाददाता। बिजली विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति सुलभ कराने व विभाग का हाईलाइन लॉस रोकने के लिए टीम बनाई गई है। जनपद में सबसे अधिक चार रघुनाथपुर, बसवार, चितबड़ागांव और सोहांव विद्युत उपकेंद्र चिन्हित किए गए हैं। साथ ही यहां अवर अभियंताओं को लाइन लॉस, चोरी रोकने तथा अधिभार से अधिक बिजली उपयोग करने वालों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई कर रिपोर्ट जिला स्तर पर कराने का निर्देश दिया गया है। इन उपकेंद्रों पर 20 फीसदी से अधिक लाइन लॉस है।विद्युत वितरण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता ऋषिकेश सिंह यादव ने बताया कि रघुनाथपुर के लिए अवर अभियंता विपिन कुार सिंह, बसवार पर अरविन्द कुमार भारती, चितबड़ागांव में उमेश कुमार पाल, सोहांव विद्युत उपकेंद्र पर संजीव को जिम्मेदारी दी गई है।

बताया कि विभाग के समक्ष हाई लाइन लॉस (बिजली बर्बादी) चुनौती बन गई है। वहीं बड़े पैमाने पर बिजली चोरी से विभाग को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। लिहाजा इस पर रोक लगाने के लिए विशेष टीम गठित किया गया है। यह टीम शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर बिजली चोरी और स्वीकृत लोड से अधिक उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। एक्सईएन ने बताया कि लाइन लॉस बढ़ने का मुख्य कारण कटियामार कर बिजली चोरी और स्वीकृत भार से अधिक का उपयोग करना है। ऐसे कई उपभोक्ता हैं, किलोवाट का कनेक्शन लेकर भारी उपकरण जैसे एसी, हीटर और बड़ी मशीनें चलाते हैं। इस अधिभार (ओवरलोडिंग) के कारण ट्रांसफार्मरों पर दबाव बढ़ता है, जिससे वह फुंक जाते हैं। इसके चलते ईमानदारी से बिल भरने वाले उपभोक्ताओं को भी घंटों बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है। नई गठित टीम चोरी और नियम विरुद्ध बिजली उपयोग करने वाले को चिह्नित कर उनके खिलाफ जुर्माना लगाएगी और बार-बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।

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