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Balia News: असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाते हैं बाबा बालेश्वर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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Balia News: बलिया के बाबा बालेश्वर मंदिर की स्थापना दैत्यराज बलि ने महर्षि बाल्मीकि से कराई थी। यह मंदिर गंगा नदी की बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होकर कई बार स्थानांतरित हुआ है। 1902 में वर्तमान मंदिर का निर्माण प्रसिद्ध व्यवसायी लच्छू बिल्लर भगत के परिवार ने कराया। भक्तों की आस्था है कि यहां जलाभिषेक करने से रोग दूर होते हैं।

Balia News: असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाते हैं बाबा बालेश्वर

Balia News: बलिया। शहर स्थित ऐतिहासिक बाबा बालेश्वर मंदिर की स्थापना दैत्यराजा बलि ने महर्षि बाल्मीकि से कराई थी। गंगा नदी की बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण इस मंदिर का स्थान समय के साथ तीन बार बदल चुका है। वर्तमान मंदिर का निर्माण सन् 1902 के आसपास बलिया के मनियर निवासी प्रसिद्ध व्यवसायी लच्छू बिल्लर भगत के परिवार ने पूरे पत्थर से करवाया था। मान्यता है कि सच्चे मन से यहां आने वाले भक्तों के असाध्य रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। बालेश्वर नाथ मंदिर श्रद्धालुओं की अटूट आस्था व विश्वास का केंद्र है। लोगों में यह आस्था है कि बाबा बालेश्वर दरबार में जो भक्त सच्चे मन से दर्शन-पूजन कर जलाभिषेक और अन्य धार्मिक अनुष्ठान कराता है भगवान शंकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।

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बाबा बालेश्वरनाथ के प्रति जिलेवासियों की अटूट आस्था जुड़ी है, लोगों में यह भी चर्चा है कि बाबा का जलाभिषेक करने से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है।

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