Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Balia News: संवेदनशील व्यवहार अपनाने की सलाह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
Follow us on Google News
share

Balia News: बलिया में जिला चिकित्सालय में विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। पैरालीगल वालंटियर कृष्णानंद यादव ने मानसिक रूप से बीमार और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर चर्चा की। विशेषज्ञों ने समाज में भ्रांतियों को खत्म करने और इन व्यक्तियों को समान अवसर देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

Balia News: संवेदनशील व्यवहार अपनाने की सलाह

Balia News: बलिया। जिला चिकित्सालय में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। इसमें पैरालीगल वालंटियर कृष्णानन्द यादव ने मानसिक रूप से बीमार एवं दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों, सम्मान और समाज में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोगों को जागरूक किया। विशेषज्ञों ने मानसिक स्वास्थ्य और दिव्यांगजनों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देते हुए समाज में व्याप्त भ्रांतियों एवं भेदभाव को समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। वक्ताओं ने कहा कि मानसिक रूप से बीमार एवं दिव्यांग व्यक्तियों को सहानुभूति नहीं, बल्कि समान अवसर, सम्मान और सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील किया कि ऐसे व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाएं और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

इस मौके पर विमलेश कुमार, रीता शर्मा, मीरा देवी, शिल्पी गुप्ता, दिप्ती आदि थीं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Balia Latest News Balia News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।