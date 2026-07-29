Balia News: संवेदनशील व्यवहार अपनाने की सलाह
Balia News: बलिया में जिला चिकित्सालय में विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। पैरालीगल वालंटियर कृष्णानंद यादव ने मानसिक रूप से बीमार और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर चर्चा की। विशेषज्ञों ने समाज में भ्रांतियों को खत्म करने और इन व्यक्तियों को समान अवसर देने की आवश्यकता पर जोर दिया।
Balia News: बलिया। जिला चिकित्सालय में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। इसमें पैरालीगल वालंटियर कृष्णानन्द यादव ने मानसिक रूप से बीमार एवं दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों, सम्मान और समाज में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोगों को जागरूक किया। विशेषज्ञों ने मानसिक स्वास्थ्य और दिव्यांगजनों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देते हुए समाज में व्याप्त भ्रांतियों एवं भेदभाव को समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। वक्ताओं ने कहा कि मानसिक रूप से बीमार एवं दिव्यांग व्यक्तियों को सहानुभूति नहीं, बल्कि समान अवसर, सम्मान और सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील किया कि ऐसे व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाएं और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
इस मौके पर विमलेश कुमार, रीता शर्मा, मीरा देवी, शिल्पी गुप्ता, दिप्ती आदि थीं।
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