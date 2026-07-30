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Balia News: दंपति पर मारपीट का केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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Balia News: बांसडीहरोड के मझौली गांव में मुन्नी की तहरीर पर पति-पत्नी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मुन्नी ने आरोप लगाया कि राहुल यादव और उसकी पत्नी प्रतिमा घर में घुसकर मारपीट की। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।

Balia News: दंपति पर मारपीट का केस

Balia News: बांसडीहरोड। क्षेत्र के मझौली गांव की मुन्नी की तहरीर पर पुलिस ने पति-पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है। पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि गांव निवासी राहुल यादव तथा उसकी पत्नी प्रतिमा घर में घुसकर मारपीट किया। एसओ वंश बहादुर सिंह का कहना है कि केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

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