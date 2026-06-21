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पुराने मिट्टी में मिल गए, नए-नए पैदा हो रहे गुंडे भी... पीस कमेटी की मीटिंग में कोतवाल का बयान वायरल

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, बलिया
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बलिया के रसड़ा थाने में मुहर्रम को लेकर हुई पीस कमेटी बैठक के दौरान इंस्पेक्टर योगेंद्र बहादुर सिंह का बयान वायरल हो गया। उन्होंने कहा कि “सारे गुंडे मिट्टी में मिल गए हैं, नए गुंडे भी मिट्टी में मिल जाएंगे।” वीडियो पर सोशल मीडिया में समर्थन और विरोध, दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।

पुराने मिट्टी में मिल गए, नए-नए पैदा हो रहे गुंडे भी... पीस कमेटी की मीटिंग में कोतवाल का बयान वायरल

यूपी के बलिया जिले के रसड़ा थाना क्षेत्र में मुहर्रम को लेकर आयोजित पीस कमेटी की बैठक के दौरान कोतवाल योगेंद्र बहादुर सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में इंस्पेक्टर कानून-व्यवस्था और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए कहते सुनाई दे रहे हैं कि “सारे गुंडे मिट्टी में मिल गए हैं और जो नए-नए गुंडे पैदा होंगे, वे भी मिट्टी में मिल जाएंगे।” उनके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। जानकारी के अनुसार, रसड़ा थाना क्षेत्र मुहर्रम के दौरान संवेदनशील माना जाता है। त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से थाने में विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं, ताजियादारों और स्थानीय गणमान्य लोगों की मौजूदगी में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान थानाध्यक्ष योगेंद्र बहादुर सिंह ने लोगों से भाईचारे और इंसानियत के आधार पर त्योहार मनाने की अपील की।

गुंडई किसी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी

वायरल वीडियो में वह कहते दिखाई दे रहे हैं कि गुंडागर्दी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी लोगों को इंसानियत के रास्ते पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले दुर्गा पूजा के दौरान भी आगे-पीछे चलने को लेकर विवाद होते थे, लेकिन अब ऐसी स्थितियां समाप्त हो चुकी हैं। इसी तरह मुहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान भी आगे-पीछे चलने को लेकर किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्टर ने यह भी कहा कि कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि कौन ताजिया आगे लेकर चलेगा और कौन पीछे। यह व्यवस्थाएं समाज द्वारा बनाई गई हैं और इन्हें लेकर विवाद पैदा करना उचित नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि ताजिया जुलूस के दौरान किसी भी तरह की अशांति या कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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इंस्पेक्टर का बयान हो रहा वायरल

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे अपराधियों के खिलाफ पुलिस की सख्त चेतावनी बताते हुए थानाध्यक्ष की सराहना कर रहे हैं, जबकि कुछ लोगों ने इसे मुस्लिम समुदाय को लेकर की गई टिप्पणी मानते हुए आपत्ति जताई है। विपक्षी दलों के कुछ नेताओं और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने भी इस बयान पर सवाल उठाए हैं। बताया जाता है कि योगेंद्र बहादुर सिंह पूर्व में भी एक विवाद के चलते लाइन हाजिर किए जा चुके हैं। फिलहाल वायरल वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है और इसे लेकर विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

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