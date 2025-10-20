दिवाली का झालर लगाते समय गिरा छज्जा, दादी और पोते की मौत, भाई की हालत गंभीर

संक्षेप: यूपी के प्रतापगढ़ में दिवाली के दिन एक परिवार में खुशियों की जगह मातम पसर गया है। दिवाली का झालर लगाते समय छज्जा गिरने से दादी पोते ही मौत हो गई। दूसरा पोता भी चपेत में आने से गंभीर रूप से घायल है। उसे प्रयागराज रेफर किया गया है।

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में दीपावली की तैयारियों के दौरान सोमवार सुबह एक दुखद हादसा हो गया। घर के बाहर झालर लगाने के दौरान नौ साल के बालक और उसकी 45 वर्षीय दादी की छज्जा गिरने से मौत हो गई। हादसे में बालक का छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे स्थानीय अस्पताल से प्रयागराज रेफर किया गया है। दिवाली के दिन एक साथ दो मौतों से परिवार ही नहीं पूरे गांव में मातम पसर गया है।

हादसा देहात कोतवाली क्षेत्र के रामपुर मुस्तर्का गांव में हुआ। यहां रहने वाले रमाकांत मिश्र का बेटा राकेश ऑटो चलाकर परिवार की आजीविका चलाता है। सोमवार सुबह करीब सात बजे राकेश के दो बेटे नौ वर्षीय आयुष और आठ वर्षीय शिवांश घर के बाहर बने छज्जे पर चढ़कर दीपावली की सजावट के लिए झालर लगा रहे थे। उनकी 45 वर्षीय दादी अंजू देवी छज्जे के नीचे खड़ी होकर बच्चों की मदद कर रही थीं और उनकी निगरानी कर रही थीं। तभी अचानक छज्जा कमजोर पड़ने से भरभराकर ढह गया। इस हादसे में आयुष, शिवांश और अंजू देवी मलबे में दब गए।

शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे और मलबे से तीनों को बाहर निकाला। घायलों को तत्काल स्थानीय मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहां नौ वर्षीय आयुष को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। गंभीर हालत में अंजू देवी और शिवांश को प्रयागराज रेफर कर दिया गया। प्रयागराज पहुंचने पर अंजू देवी की भी मौत हो गई। शिवांश की हालत नाजुक बनी हुई है। देहात कोतवाली के एसआई आनंद यादव ने बताया कि आयुष के शव का पोस्टमॉर्टम कर दिया गया है और अंजू देवी का शव प्रयागराज से लाया जा रहा है।