18 साल पहले मर चुके वैद्य के नाम पर बनती रही बालजीवन घुट्टी, शिकायत से हड़कंप; जांच शुरू

शिकायत के अनुसार कंपनी के फार्म 25-डी में वैद्य वेदराम सिंह का नाम दर्ज है। जबकि उनकी पत्नी धनवंती ने वर्ष 2009 में कंपनी को लिखित रूप से पति के निधन की सूचना दी थी। हालांकि, कंपनी के निदेशक सौरभ बालजीवन का कहना है कि लाइसेंस सरकारी रिकॉर्ड है, इसे हम बदल नहीं सकते।

जिस वैद्य की मौत को 18 साल बीत चुके हैं, उसका नाम अब भी दवा बनाने के लाइसेंस में जिंदा है। इतना ही नहीं, 2009 में पत्नी ने कंपनी (बालजीवन मेडिसिन्स प्राइवेट लिमिटेड) को पति की मृत्यु की लिखित सूचना भी दे दी थी। इसके बावजूद लाइसेंस रिकॉर्ड में वैद्य वेदराम सिंह का नाम दर्ज मिला। इस मामले की शिकायत के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। जांच के लिए पहुंचे अधिकारी ने मुख्यालय के रिकॉर्ड में भी यही नाम पाया। अब सवाल है कि 18 साल तक मृत वैद्य का नाम लाइसेंस में कैसे चलता रहा, हर बार सत्यापन की प्रक्रिया आखिर कितनी गंभीर थी?

अलीगढ़ के एलमपुर के रहने वाले अमर सिंह ने आइजीआरएस (IGRS) पर शिकायत कर बालजीवन मेडिसिन्स प्राइवेट लिमिटेड, सारसौल के ड्रग लाइसेंस में मृत वैद्य का नाम दर्ज होने पर सवाल उठाए हैं। शिकायत के अनुसार कंपनी के फार्म 25-डी में वैद्य वेदराम सिंह का नाम दर्ज है। उनकी पत्नी धनवंती ने वर्ष 2009 में कंपनी को लिखित रूप से पति के निधन की सूचना दी थी। पत्र में उन्होंने पति की ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड की राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया था। शिकायतकर्ता का कहना है कि जब कंपनी को 2009 में ही वेदराम सिंह की मृत्यु की जानकारी थी, तो 2023 में जारी/नवीनीकृत ड्रग लाइसेंस में उनका नाम किस आधार पर बना रहा?

लाइसेंस पर डेट ऑफ इश्यू एक जनवरी 2023 अंकित है। ऐसे में 2009 से 2023 तक हुए सभी नवीनीकरण और उनमें दर्ज तकनीकी स्टाफ के रिकॉर्ड की जांच की मांग की गई। शिकायत में यह भी पूछा गया है कि अंतिम नवीनीकरण के समय मृत व्यक्ति के नाम और उनकी पात्रता का सत्यापन किस स्तर पर हुआ। क्या लाइसेंसिंग अथॉरिटी के समक्ष उनकी मृत्यु की जानकारी या संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे? शिकायतकर्ता ने औषधि प्रशासन विभाग और ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी से दस्तावेज आधारित निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारी तय करने की मांग की है।

दस्तावेज खंगाले, दो दवाओं के नमूने लिए सोमवार को क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. नरेंद्र सिंह कंपनी पहुंचे। उन्होंने लाइसेंस से जुड़े दस्तावेजों का परीक्षण किया और शक्ति तरंग और खासांतक दवा के नमूने लिए। डॉ. नरेंद्र के मुताबिक लखनऊ मुख्यालय के डाटा में वेदराम सिंह का नाम अब भी दर्ज है। हालांकि, उनका कहना है कि कंपनी की ओर से समय-समय पर स्टाफ में बदलाव के लिए अनुमोदन कराया जाता रहा है। सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के स्थान पर नए स्टाफ के नाम भी अनुमोदित हुए हैं। मुख्यालय स्तर पर डाटा अपडेट नहीं होने से पुराने नाम रिकॉर्ड में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि लाइसेंस लाइफ टाइम का है, कंपनी में तकनीकी स्टाफ भी पूरा है। लाइसेंस में तकनीकी खामी होने से कंपनी मालिक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।