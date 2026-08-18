Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

18 साल पहले मर चुके वैद्य के नाम पर बनती रही बालजीवन घुट्टी, शिकायत से हड़कंप; जांच शुरू

By Ajay Singh
वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़
Follow us on Google News
share

शिकायत के अनुसार कंपनी के फार्म 25-डी में वैद्य वेदराम सिंह का नाम दर्ज है। जबकि उनकी पत्नी धनवंती ने वर्ष 2009 में कंपनी को लिखित रूप से पति के निधन की सूचना दी थी। हालांकि, कंपनी के निदेशक सौरभ बालजीवन का कहना है कि लाइसेंस सरकारी रिकॉर्ड है, इसे हम बदल नहीं सकते। 

bal jivan ghutti being prepared in name of a vaidya who died 18 years ago complaint an investigation began
18 साल पहले मर चुके वैद्य के नाम पर बनती रही बालजीवन घुट्टी

जिस वैद्य की मौत को 18 साल बीत चुके हैं, उसका नाम अब भी दवा बनाने के लाइसेंस में जिंदा है। इतना ही नहीं, 2009 में पत्नी ने कंपनी (बालजीवन मेडिसिन्स प्राइवेट लिमिटेड) को पति की मृत्यु की लिखित सूचना भी दे दी थी। इसके बावजूद लाइसेंस रिकॉर्ड में वैद्य वेदराम सिंह का नाम दर्ज मिला। इस मामले की शिकायत के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। जांच के लिए पहुंचे अधिकारी ने मुख्यालय के रिकॉर्ड में भी यही नाम पाया। अब सवाल है कि 18 साल तक मृत वैद्य का नाम लाइसेंस में कैसे चलता रहा, हर बार सत्यापन की प्रक्रिया आखिर कितनी गंभीर थी?

अलीगढ़ के एलमपुर के रहने वाले अमर सिंह ने आइजीआरएस (IGRS) पर शिकायत कर बालजीवन मेडिसिन्स प्राइवेट लिमिटेड, सारसौल के ड्रग लाइसेंस में मृत वैद्य का नाम दर्ज होने पर सवाल उठाए हैं। शिकायत के अनुसार कंपनी के फार्म 25-डी में वैद्य वेदराम सिंह का नाम दर्ज है। उनकी पत्नी धनवंती ने वर्ष 2009 में कंपनी को लिखित रूप से पति के निधन की सूचना दी थी। पत्र में उन्होंने पति की ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड की राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया था। शिकायतकर्ता का कहना है कि जब कंपनी को 2009 में ही वेदराम सिंह की मृत्यु की जानकारी थी, तो 2023 में जारी/नवीनीकृत ड्रग लाइसेंस में उनका नाम किस आधार पर बना रहा?

ये भी पढ़ें:UP Weather, 19 अगस्त: यूपी में तेवर में मॉनसून, 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

लाइसेंस पर डेट ऑफ इश्यू एक जनवरी 2023 अंकित है। ऐसे में 2009 से 2023 तक हुए सभी नवीनीकरण और उनमें दर्ज तकनीकी स्टाफ के रिकॉर्ड की जांच की मांग की गई। शिकायत में यह भी पूछा गया है कि अंतिम नवीनीकरण के समय मृत व्यक्ति के नाम और उनकी पात्रता का सत्यापन किस स्तर पर हुआ। क्या लाइसेंसिंग अथॉरिटी के समक्ष उनकी मृत्यु की जानकारी या संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे? शिकायतकर्ता ने औषधि प्रशासन विभाग और ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी से दस्तावेज आधारित निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारी तय करने की मांग की है।

दस्तावेज खंगाले, दो दवाओं के नमूने लिए

सोमवार को क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. नरेंद्र सिंह कंपनी पहुंचे। उन्होंने लाइसेंस से जुड़े दस्तावेजों का परीक्षण किया और शक्ति तरंग और खासांतक दवा के नमूने लिए। डॉ. नरेंद्र के मुताबिक लखनऊ मुख्यालय के डाटा में वेदराम सिंह का नाम अब भी दर्ज है। हालांकि, उनका कहना है कि कंपनी की ओर से समय-समय पर स्टाफ में बदलाव के लिए अनुमोदन कराया जाता रहा है। सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के स्थान पर नए स्टाफ के नाम भी अनुमोदित हुए हैं। मुख्यालय स्तर पर डाटा अपडेट नहीं होने से पुराने नाम रिकॉर्ड में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि लाइसेंस लाइफ टाइम का है, कंपनी में तकनीकी स्टाफ भी पूरा है। लाइसेंस में तकनीकी खामी होने से कंपनी मालिक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

ये भी पढ़ें:एशियन गेम्स के 3 पदक विजेता यूपी में बनेंगे अधिकारी, योगी सरकार का ऐलान
ये भी पढ़ें:यूपी में BJP की नगर पंचायत अध्यक्ष बर्खास्त, चुनाव में गलत उम्र दिखाना पड़ा भारी
ये भी पढ़ें:इस काम के लिए 45 साल के पट्टे पर जमीन देगी योगी सरकार, कई सहूलियतें भी मिलेंगी

हाईकोर्ट में लगाई लाइसेंस की कॉपी

कॉपी राइट के एक मुकदमे में कंपनी की ओर से लाइसेंस की वही कॉपी हाईकोर्ट में लगाई, जिसमें मृत वेदराम का नाम अंकित है। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, कंपनी के निदेशक सौरभ बालजीवन का कहना है कि लाइसेंस सरकारी रिकॉर्ड है, इसे हम बदल नहीं सकते। इसमें कोई तकनीकी खामी है तो विभाग ठीक करेगा। हमारी ओर से समय-समय स्टाफ में बदलाव के लिए अनुमोदन कराया जाता रहा है। इसी साल फरवरी में भी लखनऊ लाइसेंसिंग अथॉरिटी को रिमाइंडर भेजा गया था, जिसमें वेदराम सहित तीन अन्य नाम हटाने का अनुरोध किया गया। जांच में भी इसकी पुष्टि हुई है। शिकायत निराधार है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।