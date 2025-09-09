श्रीचित्रगुप्त के नाम पर होगा गोरखपुर के इस चौक का नाम, सीएम योगी ने दी मंजूरी

सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को गोरखपुर पहुंचे। यहां उन्होंने श्रीचित्रगुप्त मंदिर सभा की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। वहीं, जिले के बक्शीपुर चौक का नाम बदलकर श्रीचित्रगुप्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।

सीएम योगी मंगलवार को गोरखपुर पहुंचे। यहां उन्होंने श्रीचित्रगुप्त मंदिर सभा की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा बक्शीपुर चौक का नाम बदलकर श्रीचित्रगुप्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें कायस्थ समाज के महापुरुषों ने अपना विशिष्ट योगदान न दिया हो। कायस्थ समाज ने सिर्फ कलम ही नहीं, तलवार की भी पूजा की है।

योगी ने कहा कि समाज यह जानता है कि कलम और तलवार दोनों के समन्वय से ही समाज व राष्ट्र की व्यवस्था चलती है। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की विशिष्ट काया से कायस्थ का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान श्रीचित्रगुप्त को कर्म की साधना के अनुसार सृष्टि का लेखा-जोखा रखने वाले और श्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा देने वाले भगवान की प्रतिष्ठा प्राप्त है।

सीएम योगी ने कहा कि कायस्थ समाज को प्रबुद्ध समाज माना जाता है। धर्म, अर्थ, प्रशासन, व्यवसाय, विधि, कला, चिकित्सा, शिक्षा समेत हरेक क्षेत्र में इस समाज ने विशिष्ट योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि गुलामी के कालखंड में देश जब भारतीयता की विस्मृति के दौर से गुजर रहा था तब शिकागो में गर्व से कहो हम हिन्दू हैं का उद्घोष कर भारतीयता के मानव कल्याण का मंत्र का स्मरण कराने वाले स्वामी विवेकानंद कायस्थ कुल परंपरा से ही थे।

हर दौर में देश के लिए कायस्थ समाज ने दिया योगदान मुख्यमंत्री ने कहा कि शालीनता और सहजता व्यक्ति के आंतरिक गुण हैं। उसमें भी राष्ट्र प्रेम और क्रांति के ज्वार होते हैं। स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, जय प्रकाश, मुंशी प्रेमचंद समेत अन्य ने यही सिद्ध किया। कोई ऐसा दौर नहीं जब कायस्थ समाज ने देश के लिए योगदान न दिया हो।