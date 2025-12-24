क्रिसमस से पहले चर्च के सामने हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग दल का बरेली में प्रदर्शन

संक्षेप: बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इस पूरे कार्यक्रम में हिंदुओं से जुड़े प्रसंगों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया। मानो नारी अपमान और अत्याचार केवल हिंदू समाज में ही होते हों। कार्यक्रम के दौरान करीब 90 प्रतिशत बच्चे और अभिभावक हिंदू परिवारों से थे। इसके बावजूद हिंदू समाज को निशाना बनाया गया।

क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले बुधवार को बरेली में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सेंट अल्फोंसस कैथेड्रल चर्च के सामने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चर्च के गेट के सामने बैठकर नारेबाजी की। उन्होंने जय श्री राम, हर हर महादेव के नारे लगाए और ओम नमः शिवाय का जाप किया। उन्होंने चर्च के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चर्च द्वारा आयोजित क्रिसमस महोत्सव में हिंदू धर्म और समाज को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने कहा कि इससे हिंदू जनभावनाओं को ठेस पहुंची है। यह चर्च बरेली कैंट थाना क्षेत्र में स्थित है। प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंची।

कार्यकर्ताओं ने कहा कि 23 दिसंबर को सेंट अल्फोंसस कैथेड्रल चर्च में कैंट द्वारा आयोजित क्रिसमस महोत्सव के तहत विभिन्न स्कूलों के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इनमें ऑडियो-वीडियो नाटिकाओं के जरिए धर्मांतरण, हिंदू मंदिर और हिंदू समाज से जुड़े विषयों को गलत और आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया। एक नाटिका में धर्मांतरण को इस तरह चित्रित किया गया, जिससे हिंदू धर्म के प्रति नकारात्मक संदेश जाता है। एक अन्य कार्यक्रम, जो नारी अत्याचारों पर आधारित था, उसमें ऑडियो के माध्यम से दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों को मंदिर और हिंदू समाज से जोड़कर दिखाने की कोशिश की गई।

उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे कार्यक्रम में हिंदुओं से जुड़े प्रसंगों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया। मानो नारी अपमान और अत्याचार केवल हिंदू समाज में ही होते हों। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के दौरान करीब 90 प्रतिशत बच्चे और अभिभावक हिंदू परिवारों से थे। इसके बावजूद क्रिश्चियन संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिंदू समाज को निशाना बनाने की कोशिश की गई।

प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिन शैक्षणिक संस्थानों में हिंदू समाज के बच्चे पढ़ते हैं, वहां इस तरह के कार्यक्रम दिखाए जाना अत्यंत आपत्तिजनक है। बच्चे और अभिभावक मौके पर अपनी आपत्ति खुलकर दर्ज नहीं करा पाए। लेकिन इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। आयोजकों को इस पूरे मामले पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा भविष्य में इस तरह के कार्यक्रमों के मंचन पर रोक लगानी ही चाहिए।