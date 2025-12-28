Hindustan Hindi News
Bajrang Dal members created ruckus name love jihad storming restaurant during birthday party assaulting people Bareilly
यूपी में लव जिहाद के नाम पर बजरंग दल का हंगामा, बर्थ-डे पार्टी पर रेस्टोरेंट में घुसकर की मारपीट

यूपी में लव जिहाद के नाम पर बजरंग दल का हंगामा, बर्थ-डे पार्टी पर रेस्टोरेंट में घुसकर की मारपीट

संक्षेप:

बरेली में लव जिहाद को लेकर हंगामा हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रेस्टोरेंट में घुसकर मारपीट की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी किया। मामला प्रेम नगर पुलिस तक पहुंचा तो मामले को रफादफा कर दिया गया।

Dec 28, 2025 04:18 pm ISTDinesh Rathour बरेली, मुख्य संवाददाता
यूपी के बरेली में लव जिहाद को लेकर हंगामा हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रेस्टोरेंट में घुसकर मारपीट की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी किया। मामला प्रेम नगर पुलिस तक पहुंचा तो मामले को रफादफा कर दिया गया। सीओ ने फटकार लगाई तो तलाश करके तीन युवकों का चालान किया गया। रेस्टोरेंट के अंदर मारपीट और हंगामे के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

बदायूं की रहने वाली युवती प्रेमनगर के एक हॉस्टल में रहकर बीएससी नर्सिंग कर रही है। शनिवार को छात्रा का जन्मदिन था, इस पर वह अपने दोस्तों के साथ प्रेमनगर के द डेन कैफे एंड रेस्ट्रो में पहुंची थी। पार्टी में कुल दस लोग थे, जिनमें दो समुदाय विशेष से ताल्लुत रखने वाले शान और वाकिफ नाम के छात्र भी थे। इस दौरान बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता रेस्टोरेंट में पहुंच गए और लव जिहाद का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। इस पर शान और वाकिफ से उनकी मारपीट भी हो गई। सूचना पर पहुंची प्रेमनगर पुलिस छात्र-छात्राओं को लेकर थाने आ गई।

पुलिस की सूचना पर प्रेमनगर में ही रहने वाली छात्रा की बुआ भी पहुंच गईं। उन्होंने तहरीर देने से इनकार कर दिया लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता कार्रवाई की मांग पर अड़े थे। मामले की जानकारी होने पर सीओ प्रथम आशुतोष शिवम ने प्रेमनगर इंस्पेक्टर राजबली सिंह को फटकार लगाकर कार्रवाई के निर्देश दिए तो दोनों युवक शान व वाकिफ और रेस्टोरेंट कर्मचारी शैलेंद्र गंगवार का शांतिभंग में चालान किया गया।

