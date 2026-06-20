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आश्रय स्थल में 76 गायें थीं, अब 22 ही रह गई; महराजगंज में गोवंशों की मौत पर बजरंग दल का बवाल

sandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टीम, महराजगंज
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महराजगंज के मदनपुरा गौआश्रय स्थल में दो गायों की मौत पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। उन्होंने देखभाल में लापरवाही और गायों की संख्या घटने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। प्रशासन ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया।

आश्रय स्थल में 76 गायें थीं, अब 22 ही रह गई; महराजगंज में गोवंशों की मौत पर बजरंग दल का बवाल

यूपी महराजगंज जिले के निचलौल थाना क्षेत्र के ग्राम मदनपुरा स्थित गौआश्रय स्थल में शनिवार को दो गोवंशीय पशुओं की मौत की सूचना पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर निचलौल थाने के एसओ और तहसीलदार मौके पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के बीच काफी देर तक तीखी नोकझोंक हुई। कार्यकर्ता मृत गायों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने का विरोध करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे।

बजरंग दल ने प्रशासन पर लगाए आरोप

बजरंग दल के जिला गौरक्षा प्रमुख राहुल गुप्ता तथा कार्यकर्ता चन्दन और विवेक ने आरोप लगाया कि गौआश्रय स्थल में गोवंशों के रखरखाव और पोषण में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। उनका कहना है कि करीब छह महीने पहले भी यहां आधा दर्जन गायों की मौत हुई थी। उस समय भी उन्होंने मामले की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उनका आरोप है कि इसके बाद प्रशासन ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गौआश्रय स्थल में आने से भी रोक दिया था।

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76 गायें थीं, अब सिर्फ 22 रह गईं- बजरंग दल

कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें एक हफ्ते पहले भी एक गाय की मौत की सूचना मिली थी। शनिवार को दो और गायों की मौत की खबर मिलने पर वे मौके पर पहुंचे और जांच की मांग करने लगे। उनका दावा है कि कुछ महीने पहले गौआश्रय स्थल में 76 गायें मौजूद थीं, लेकिन वर्तमान में उनकी संख्या घटकर केवल 22 रह गई है। उन्होंने परिसर में पहले मरे गोवंशों की हड्डियां भी दिखाईं और आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में गायों के गायब होने और मौत के मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए।

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पुलिस से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की झड़प

बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस के साथ हुई झड़प के दौरान एक कार्यकर्ता की गर्दन दबाई गई। हालांकि, मौके पर पहुंचे तहसीलदार अमित कुमार सिंह और क्षेत्राधिकारी रविन्द्र कुमार सिंह ने कार्यकर्ताओं को समझाकर शांत कराया। तहसीलदार अमित कुमार सिंह ने बताया कि मृत गोवंशों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। उन्होंने कहा कि यदि जांच में गोवंशों के पोषण और देखभाल में लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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