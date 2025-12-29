चर्च में धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए बजरंग दल ने किया हंगामा, पादरी को पीटा

संक्षेप: फतेहपुर में इंडिया प्रेसबाईटेरियन चर्च में धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने पादरी की पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पादरी को हिरासत में ले लिया।

यूपी के फतेहपुर में राधानगर थाना क्षेत्र के देवीगंज स्थित इंडिया प्रेसबाईटेरियन चर्च में धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए रविवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने पादरी की पिटाई कर दी। सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच कर कार्रवाई का आश्वासन देकर बजरंगियों को शांत कराया। देर शाम पुलिस ने वेदप्रकाश पासवान की तहरीर पर चर्च के पादरी डेविड ग्लेडविन, उसके बेटे अभिषेक, जोहान विश्वास उर्फ केके बंगाली और सात अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

बजरंग दल के जिला सह संयोजक धर्मेंद्र सिंह रविवार को करीब आधा सैकड़ा कार्यकर्ता के साथ चर्च पहुंचे। चर्च में प्रार्थना सभा के नाम पर हिंदू महिलाओं को प्रलोभन देकर धर्मांतरण का आरोप लगा नारेबाजी बजरंगियों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस घटनाक्रम के दौरान चर्च के अंदर भारी संख्या में महिलाएं, बच्चे और पुरुष मौजूद थे। कुछ लोगों ने पादरी डेविड से पूछताछ के दौरान धक्का मुक्की करते हुए उनकी पिटाई भी कर दी।

पुलिस ने पादरी को हिरास में लिया हंगामे की सूचना पर सीओ थरियांव वीर सिंह सहित कोतवाली और राधानगर थाने का पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने चर्च के पादरी डेविड को हिरासत में ले लिया है। तनाव की स्थिति को देखते हुए चर्च में पुलिस तैनात की गई है। सीओ ने बताया कि चर्च में प्रार्थना सभा में हिंदू महिलाओं को बुलाया गया था। पादरी से पूछताछ की जा रही है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।