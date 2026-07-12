Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रेस्टोरेंट में हिंदू युवती के साथ मुस्लिम युवक को देखकर भड़के बजरंग दल कार्यकर्ता, बीच मार्केट में पीटा

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुजफ्फरनगर के रेस्टोरेंट में हिंदू युवती के साथ मुस्लिम युवक को पहुंचना भारी पड़ गया। बजरगंज दल वालों ने मुस्लिम युवक को बीच सड़क पर पीट दिया। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। 

Muzaffarnagar News: यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में लव जिहाद हो लेकर बवाल हो गया। एक रेस्टोरेंट में हिंदू युवती के साथ मुस्लिम युवक को देख बंजरग दल कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। कार्यकर्ताओं ने युवक को जमकर पीटा। बीच बचाव करा रही युवती भी मारपीट की चपेट में आ गई। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस युवक-युवती को लेकर थाने आ गई। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का आरोप था कि युवक गलत हरकत कर रहा था। युवती की तहरीर पर बजरंग दल से जुड़े अज्ञात युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

रविवार को जिला परिषद मार्केट के पास एक रेस्टोरेंट में युवक-युवती बैठकर खाद्य पदार्थ खा रहे थे तभी वहां मौजूद बंजरग दल कार्यकर्ताओं ने शक के आधार पर युवक से उसका नाम पूछ लिया। पहले युवक ने अपना नाम आशु शर्मा बताया, लेकिन शक होने पर कार्यकर्ता उससे फोन पर परिजनों से बात कराने के लिए कहा। युवक के मुस्लिम होने का पता लग गया तो कार्यकर्ता युवक-युवती दोनों को मार्केट में ले आए। युवक पर युवती को बरगलाने का आरोप लगाकर उसकी जमकर पिटाई कर दी।

ये भी पढ़ें:एक ही फंदे से लटका मिला प्रेमी-प्रेमिका का शव, सिंदूर से भरी थी युवती की मांग

युवक पिटाई के बीच युवती भी चपेट में आई

युवती बीच बचाव कराने लगी तो वह भी मारपीट करने वाले कार्यकर्ताओं की चपेट में आ गई। इस दौरान युवती जोर जोर से चिल्ला रही थी। सूचना पर सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और युवक-युवती को थाने ले आई। पुलिस ने दोनों के परिजनों से संपर्क किया है। थाना प्रभारी सिविल लाइन इन्द्रजीत सिंह का कहना कि युवक-युवती दोनों बालिग हैं। उनसे बातचीत की जा रही है। दोनों शामली जनपद के रहने वाले हैं। सरेआम मारपीट की घटना में तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:हाथ थामकर रामगंगा में कूदे प्रेमी युगल, व्हाट्सऐप पर ताऊ को भेजा मौत का संदेश

छात्रा को परेशान कर रहे युवक की पिटाई

वहीं दूसरी ओर बदायूं से भी एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। उझानी नगर के एक स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा को कई दिनों से एक युवक स्कूल गेट पर पहुंचकर परेशान कर रहा था। वह छात्रा पर अश्लील फब्तियां कसता था, जिससे छात्रा मानसिक रूप से परेशान थी। छात्रा ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी। इसके बाद शुक्रवार को परिजन छात्रा के साथ स्कूल पहुंचे और युवक के आने का इंतजार करने लगे। स्कूल गेट पर युवक के पहुंचते ही छात्रा ने उसकी पहचान कराई। इसके बाद परिजनों ने युवक को मौके पर ही पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस युवक को अपने साथ थाने ले गई। पूछताछ में युवक के बदायूं में बीटेक का छात्र होने की जानकारी सामने आई। पुलिस ने युवक को कड़ी चेतावनी देते हुए उसके खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की। घटना के बाद स्कूल के बाहर काफी देर तक लोगों की भीड़ जुटी रही।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Muzaffar Nagar News Video Viral Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।