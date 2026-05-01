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बहुत टेंशन में हूं...भाई को कॉल कर बोला युवक और फिर गोली मारकर दे दी जान, बाग में मिला शव

May 01, 2026 10:07 pm ISTDinesh Rathour कांठ/मुरादाबाद, हिटी
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मुरादाबाद जिले में टैक्सी चालक ने भाई को कॉल कर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले टैक्सी चालक ने भाई से फोन पर कहा था, बहुत टेंशन में हूं...आखिरी बार बात हो रही है। इसके बाद फोन काटकर तमंचे से खुद को गोली को गोली मारकर जान दे दी।

बहुत टेंशन में हूं...भाई को कॉल कर बोला युवक और फिर गोली मारकर दे दी जान, बाग में मिला शव

Moradabad News: मुरादाबाद जिले में टैक्सी चालक ने भाई को कॉल कर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले टैक्सी चालक ने भाई से फोन पर कहा था, बहुत टेंशन में हूं...आखिरी बार बात हो रही है। इसके बाद फोन काटकर तमंचे से खुद को गोली को गोली मारकर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक विभाग की फील्ड यूनिट से मौके पर जांच पड़ताल कर साक्ष्य संकलन कराने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक ने आत्मघाती कदम क्यों उठाया यह स्पष्ट नहीं है। पुलिस कारण का पता लगाने के लिए जांच कर रही है।

थाना कांठ के गांव मुख्त्यारपुर निवासी जीशान(25) अपने बड़े भाई अजीम के साथ टैक्सी चलाता था। माता-पिता की काफी पहले मौत हो चुकी है, जिसके बाद जीशान भाई के परिवार के साथ ही रहता था। बताया गया कि शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे अजीम टैक्सी की बुकिंग लेकर दिल्ली के लिए निकला था। शुक्रवार होने के कारण जीशान को कह दिया था कि आज जुमा है घर पर ही आराम करो और नमाज पढ़ लेना।

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12 बोर के तमंचे से खुद को मारी थी गोली

भाई अजीम के अनुसार दोपहर करीब 1:06 बजे जीशान ने उसके पास वीडियो कॉल की, लेकिन गाड़ी में होने के कारण उस समय बात नहीं हो पाई। बाद में उसने मोबाइल पर कॉल कर बात करते हुए कहा कि भाई मैं बहुत टेंशन में हूं...आखिरी बार आपसे बात हो रही है। इसके बाद फोन काट दिया और 12 बोर के तमंचे से गर्दन के पास सटाकर खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अजीम ने जीशान को दोबारा कई बार काल की लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद पड़ोस में रहने वाले युवकों को फोन करके कहा कि जीशान कहां है उसका पता लगाकर बताओ।

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बाग में खून से लथपथ मिला शव

मोहल्ले के लड़के खोजने में जुटे तो थोड़ी देर बाद ही करीब ढाई बजे गांव के बाहर नसीम के आम के बाग में जीशान का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। पास में ही तमंचा पड़ा था। पता चलने पर अजीम ने इसकी सूचना कांठ पुलिस को दी। सूचना मिलते ही एसएचओ कांठ सुदेश पाल सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। थोड़ी देर में ही सीओ कांठ शुभम पटेल ने भी घटना स्थल पर पहुंच कर निरीक्षण किया। फॉरेंसिक विभाग की फील्ड यूनिट बुलाकर मौके की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराके साक्ष्य संकलन कराने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जीशान ने आत्महत्या क्यों की है यह स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस आत्महत्या का कारण पता करने के लिए जांच पड़ताल में जुटी है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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