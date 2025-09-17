bahu jumped into a well suicide and her brother in law died trying to save her two deaths caused an uproar गुस्से में बहू ने कुएं में लगा दी छलांग, बचाने में जेठ की भी चली गई जान; दो मौतों से मचा कोहराम, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsbahu jumped into a well suicide and her brother in law died trying to save her two deaths caused an uproar

गुस्से में बहू ने कुएं में लगा दी छलांग, बचाने में जेठ की भी चली गई जान; दो मौतों से मचा कोहराम

गिरेंद्र नायक गुजरात में व्यापार करता है। उसकी पत्नी 35 साल की कविता अपने पुत्र पांच साल के सुमित और सात साल की बेटी बेबी के साथ गांव में रहती थी। कविता का किसी बात को लेकर जेठ नरेंद्र से विवाद हो गया। कहासुनी के दौरान गुस्से में कविता ने घर के बाहर स्थित सूखे कुएं में छलांग लगा दी।

Ajay Singh संवाददाता, कानपुर देहातWed, 17 Sep 2025 08:26 AM
share Share
Follow Us on
गुस्से में बहू ने कुएं में लगा दी छलांग, बचाने में जेठ की भी चली गई जान; दो मौतों से मचा कोहराम

यूपी के कानपुर देहात के बलवंतपुर गांव में मंगलवार की सुबह बड़ी घटना हो गई। यहां अपने परिवारीजनों से झगड़ने के बाद एक महिला ने घर बाहर सूखे कुएं में छलांग लगा दी। महिला को बचाने के लिए उसका जेठ कुएं में उतरा। अंदर जहरीली गैस की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। सूचना पर फायर बिग्रेड की टीम पहुंची और दोनों को बाहर निकाला। एक साथ एक ही परिवार में दो-दो मौतों से कोहराम मच गया। परिवारवालों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में भी मातम पसरा हुआ है।

चमरौवा गांव के मजरा बलवंतपुर निवासी गिरेंद्र नायक गुजरात में व्यापार करता है। उसकी पत्नी 35 साल की कविता अपने पुत्र पांच साल के सुमित और सात साल की बेटी बेबी के साथ गांव में रहती थी। मंगलवार सुबह कविता का किसी बात को लेकर जेठ नरेंद्र से विवाद हो गया। कहासुनी के दौरान गुस्से में कविता ने घर के बाहर स्थित सूखे कुएं में छलांग लगा दी। उसे बचाने नरेंद्र भी कुएं में उतर गया। कुएं में जहरीली गैस होने से दोनों बेहोश हो गए। काफी देर तक कोई हलचल न होने पर हड़कंप मच गया।

ये भी पढ़ें:UP Rain: यूपी में कहीं भारी तो कहीं बहुत भारी बारिश, गरज-चमक-वज्रपात का भी अलर्ट

सूचना पर एसडीएम सिकंदरा शालिनी उत्तम, इंस्पेक्टर मंगलपुर महेश कुमार पुलिस व दमकल कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। फायर बिग्रेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला। लोग आनन-फानन में दोनों को हवासपुर सीएचसी ले गए। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घेाषित कर दिया। इसके बाद परिवार और गांव में मातम पसर गया। लोग दुखी हैं और और घटना पर अफसोस जाहिर कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:UP के एक और जिले में धर्मांतरण गैंग का खुलासा, मॉल का मालिक गिरफ्तार; पत्नी फरार

क्या बोली पुलिस

उधर इस बारे में पूछे जाने पर इंस्पेक्टर मंगलपुर ने बताया कि प्राथमिक छानबीन में कुएं में जहरीली गैस होने से दोनों की मौत होना सामने आया है। इस मामले में परिवारीजन अगर तहरीर देते हैं तो विधिक कार्यवाही की जाएगी। घरेलू विवाद के चलते घटना हुई है।

UP Top News UP News Today Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |