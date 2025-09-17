गुस्से में बहू ने कुएं में लगा दी छलांग, बचाने में जेठ की भी चली गई जान; दो मौतों से मचा कोहराम

गिरेंद्र नायक गुजरात में व्यापार करता है। उसकी पत्नी 35 साल की कविता अपने पुत्र पांच साल के सुमित और सात साल की बेटी बेबी के साथ गांव में रहती थी। कविता का किसी बात को लेकर जेठ नरेंद्र से विवाद हो गया। कहासुनी के दौरान गुस्से में कविता ने घर के बाहर स्थित सूखे कुएं में छलांग लगा दी।

यूपी के कानपुर देहात के बलवंतपुर गांव में मंगलवार की सुबह बड़ी घटना हो गई। यहां अपने परिवारीजनों से झगड़ने के बाद एक महिला ने घर बाहर सूखे कुएं में छलांग लगा दी। महिला को बचाने के लिए उसका जेठ कुएं में उतरा। अंदर जहरीली गैस की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। सूचना पर फायर बिग्रेड की टीम पहुंची और दोनों को बाहर निकाला। एक साथ एक ही परिवार में दो-दो मौतों से कोहराम मच गया। परिवारवालों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में भी मातम पसरा हुआ है।

चमरौवा गांव के मजरा बलवंतपुर निवासी गिरेंद्र नायक गुजरात में व्यापार करता है। उसकी पत्नी 35 साल की कविता अपने पुत्र पांच साल के सुमित और सात साल की बेटी बेबी के साथ गांव में रहती थी। मंगलवार सुबह कविता का किसी बात को लेकर जेठ नरेंद्र से विवाद हो गया। कहासुनी के दौरान गुस्से में कविता ने घर के बाहर स्थित सूखे कुएं में छलांग लगा दी। उसे बचाने नरेंद्र भी कुएं में उतर गया। कुएं में जहरीली गैस होने से दोनों बेहोश हो गए। काफी देर तक कोई हलचल न होने पर हड़कंप मच गया।

सूचना पर एसडीएम सिकंदरा शालिनी उत्तम, इंस्पेक्टर मंगलपुर महेश कुमार पुलिस व दमकल कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। फायर बिग्रेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला। लोग आनन-फानन में दोनों को हवासपुर सीएचसी ले गए। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घेाषित कर दिया। इसके बाद परिवार और गांव में मातम पसर गया। लोग दुखी हैं और और घटना पर अफसोस जाहिर कर रहे हैं।