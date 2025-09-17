बहू ने अपने ही घर में कर डाली चोरी, सास के गहने उड़ाए; ये अफवाह भी फैला दी

शिव बहादुर सिंह के घर 11 सितंबर की रात में लाखों के जेवर चोरी हुए थे। पीड़ित ने अज्ञात के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी थी। पुलिस ने कर छानबीन शुरू की। पुलिस ने छानबीन कर मंगलवार को घटना का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को दोपहर में शमशेरगंज मोड़ के पास संदिग्ध महिला को देख उसे रोक लिया।

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक बहू ने अपने ही घर में हाथ साफ कर दिया। उसने सास के सारे जेवर उड़ा दिए। साथ ही अपने जेवर गायब होने की अफवाह भी उड़ा दी। पुलिस ने चोरी की इस घटना खुलासा कर दिया है। साथ ही महिला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

प्रतापगढ़ के लीलापुर थाना क्षेत्र के जरैया (पतुलकी) निवासी शिव बहादुर सिंह के घर 11 सितंबर की रात में लाखों के जेवर चोरी हुए थे। पीड़ित ने अज्ञात के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की। पुलिस ने छानबीन कर मंगलवार को घटना का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को दोपहर में शमशेरगंज मोड़ के पास संदिग्ध महिला को देख उसे रोक लिया। पुलिस की छानबीन में महिला ने घर में चोरी की घटना के बारे में बताया।

पुलिस महिला की निशानदेही पर चोरी हुए सास के कुछ जेवर बरामद किए। कुछ जेवर को फेरीवाले के हाथों बेचकर पैसे खर्च करने की भी बात बताई। पुलिस ने आरोपी महिला खुशबू सिंह पत्नी विनय सिंह को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया। जिसने खुद के ही घर में सास के करीब चार लाख के जेवर चोरी किए थे। अपने भी जेवर चोरी होने की झूठी बात बताई थी। जबकि उसके जेवर उसके पास ही थे। पुलिस में आरोपी महिला को जेल भेज दिया।