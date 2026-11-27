सौरभ अब अपने गांव वापस लौट आया है, लेकिन 18 दिनों के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई है। वह टाइफाइड और मलेरिया से पीड़ित है।

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का एक युवक अपनी आंखों में सुनहरे सपने संजो कर सऊदी अरब जा रहा था, ताकि वहां रहकर और रोजगार कर अपने और अपने परिवार को पेट भर सके लेकिन वह बीच रास्ते में ही जेल के अंदर पहुंच गया। दरअसल, हुआ यह कि वह भारत से विमान से बहरीन पहुंचा था। वहां से सड़क मार्ग द्वारा सऊदी अरब के दम्मम (अपनी मंजिल) जाने की योजना बना रहा था लेकिन बहरीन एयरपोर्ट पर वहां के अधिकारियों ने उसे हिरासत में ले लिया क्योंकि जांच में उसके पास से खैनी-चूना बरामद हुआ था।

आजमगढ़ के रहने वाले 35 वर्षीय सौरभ राय को बहरीन में दो हफ्ते से ज्यादा समय तक हिरासत में रखा गया। बाद में जुर्माना और अन्य खर्च चुकाने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। बहरीन के धूम्रपान-विरोधी और सार्वजनिक स्वास्थ्य नियमों के तहत, चबाने वाले तंबाकू को लाना, अपने पास रखना, बेचना, बांटना और उसका सेवन करना गैरकानूनी है। इस एक गलती के कारण सौरभ को न केवल 18 दिनों तक अमानवीय प्रताड़ना झेलनी पड़ी, बल्कि उनकी रिहाई के लिए परिवार को लगभग 18 लाख रुपये (7,200 बहरीनी दीनार) का जुर्माना और कानूनी खर्च उठाना पड़ा।

कमरे में 'टॉर्चर' और रोजाना पूछताछ सौरभ सऊदी अरब में ड्राइविंग का काम करने जा रहा था लेकिन वह सलाखों के पीछे पहुंच गया। आजमगढ़ के भावरूपुर गांव निवासी सौरभ राय 28-29 अक्टूबर को मुंबई से बहरीन पहुंचा था, जहां से उसे सड़क मार्ग से सऊदी अरब के दम्मम जाना था। एयरपोर्ट पर कस्टम्स अधिकारियों ने उनके बैग में तंबाकू और चूना पकड़ा और उसे तुरंत पुलिस और सीआईडी के हवाले कर दिया। सौरभ का आरोप है कि उसे महज 16 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले एक बेहद ठंडे कमरे में रखा गया, जहां ओढ़ने के लिए केवल एक पतली चादर दी गई थी। सौरभ ने इसे "टॉर्चर रूम" बताते हुए कहा कि उन्हें दिन में सिर्फ एक बार बाहर निकलने दिया जाता था।

धार्मिक भेदभाव का भी आरोप सौरभ ने हिरासत के दौरान सीआईडी अधिकारियों पर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया है। उसने दावा किया कि वहां मौजूद एक पाकिस्तानी मूल के सीआईडी अधिकारी ने उससे सीधे तौर पर कहा, "तुम हिंदू हो, तुम सभी चालाक होते हो और बहरीन के लोगों को ठगने आते हो।" इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सौरभ ने बताया कि उससे रोजाना यही सवाल पूछा जाता था कि वह यह सामान खुद खाने के लिए लाया है या बेचने के लिए। सौरभ के अनुसार, वह यह सामान निजी इस्तेमाल और सऊदी में रह रहे परिचितों की मांग पर ले जा रहा था।

मिस्ड कॉल से मिला सुराग, परिवार ने कर्ज लेकर जुटाए पैसे कई दिनों तक संपर्क न होने पर परेशान परिवार को बहरीन डिटेंशन सेंटर से आए एक मिस्ड कॉल के जरिए सौरभ के बंद होने का पता चला। सौरभ के बड़े भाई ऋषभ राय (जो बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत हैं) ने 12 नवंबर को आजमगढ़ के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपकर विदेश मंत्रालय से मदद की गुहार लगाई। हालांकि, रिहाई का एकमात्र रास्ता जुर्माना भरना ही था। बहरीन में रह रहे परिचितों की मदद से परिवार ने वकील तय किया और 7,200 बहरीनी दीनार (करीब ₹17-18 लाख) का भुगतान कर 17-18 नवंबर को अदालत से उनकी रिहाई कराई।