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Bahraich News: ई-रिक्शा से गिरकर अधेड़ घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: तेजवापुर में बहराइच-लखनऊ हाईवे पर बुधवार शाम को एक युवक ई-रिक्शा से गिरकर घायल हो गया। टिकोरा पुलिस ने युवक को पहचानने में मदद की बिना उसे तुरंत मेडिकल कॉलेज भेजा। युवक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है।

Bahraich News: ई-रिक्शा से गिरकर अधेड़ घायल

Bahraich News: तेजवापुर। देहात कोतवाली के बहराइच-लखनऊ हाईवे स्थित सीआर रिसोर्ट टिकोरा के पास बुधवार शाम को एक युवक ई-रिक्शा से गिरकर घायल हो गया। सूचना पर पहुंची टिकोरा पुलिस ने उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज भेजा। पुलिस के अनुसार घायल युवक अपनी पहचान नहीं बता सका। इलाज के लिए ई रिक्शा से मेडिकल कॉलेज भेजा गया है।

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