Bahraich News: बेहड़ा बाजार में नाले किनारे मिला शव
Bahraich News: बहराइच के खैरीघाट थाने के बेहड़ा बाजार में एक युवक का शव नाले के किनारे मिला। शव की पहचान 40 वर्षीय रामनरेश गुप्ता के रूप में हुई, जो पिछले गुरुवार को घर से निकला था और लापता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। बहराइच में खैरीघाट थाने के बेहड़ा बाजार में शुक्रवार शाम लगभग 7:30 बजे नाले के किनारे एक युवक का शव पड़ा देखा गया। सूचना पर एसएचओ प्रदीप सिंह पुलिस बल व फोरेंसिक टीम के साथ पहुंचे। काफी प्रयास के बाद शव की पहचान इसी थाने के बरूही के मजरे टेपरी निवासी रामनरेश गुप्ता (40) पुत्र बदलू प्रसाद के रूप में हुई। यह युवक गुरूवार सुबह लगभग दस बजे घर से निकला था। तब से लापता था। परिजनों की ओर से उसकी तलाश की जा रही थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
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