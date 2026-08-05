Bahraich News: युवक पर किया जानलेवा हमला, घायल
Bahraich News: बहराइच में मंगलवार रात लाठी, डंडे और धारदार हथियारों से लैस हमलावरों ने 35 वर्षीय नान्हू पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को मोतीपुर सीएचसी लाया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। नान्हू को एक दिन पहले भी हमलावरों ने नदी में धक्का देकर मारपीट की थी।
Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। लाठी डंडे से लैस हमलावरों ने एक युवक पर मंगलवार रात लाठी, डंडे, धारदार हथियार से लैस हमलावरों ने युवक पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। लहुलुहान घायल को मोतीपुर सीएचसी लाए जाने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज कर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। मुर्तिहा कोतवाली के प्रेमनगर निवासी नान्हू (35) पुत्र कांशीराम पर मंगलवार शाम हमलावरों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को मोतीपुर सीएचसी लाए जाने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज कर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। परिजनों ने बताया कि एक दिन पूर्व नान्हू को हमलावरों ने मारपीट कर नदी में धक्का दे दिया था।
तब वह तैर कर जान बचा कर घर आया था।
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