Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bahraich News: युवक पर किया जानलेवा हमला, घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
Follow us on Google News
share

Bahraich News: बहराइच में मंगलवार रात लाठी, डंडे और धारदार हथियारों से लैस हमलावरों ने 35 वर्षीय नान्हू पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को मोतीपुर सीएचसी लाया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। नान्हू को एक दिन पहले भी हमलावरों ने नदी में धक्का देकर मारपीट की थी।

Bahraich News: युवक पर किया जानलेवा हमला, घायल

Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। लाठी डंडे से लैस हमलावरों ने एक युवक पर मंगलवार रात लाठी, डंडे, धारदार हथियार से लैस हमलावरों ने युवक पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। लहुलुहान घायल को मोतीपुर सीएचसी लाए जाने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज कर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। मुर्तिहा कोतवाली के प्रेमनगर निवासी नान्हू (35) पुत्र कांशीराम पर मंगलवार शाम हमलावरों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को मोतीपुर सीएचसी लाए जाने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज कर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। परिजनों ने बताया कि एक दिन पूर्व नान्हू को हमलावरों ने मारपीट कर नदी में धक्का दे दिया था।

ये भी पढ़ें:Bahraich News: हमले में घायल अधेड़ की हालत बिगड़ी

तब वह तैर कर जान बचा कर घर आया था।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bahraich Latest News Bahraich News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।