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Bahraich News: 200 ग्राम चरस के साथ युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: विशेश्वरगंज में धनुहीं चौकी क्षेत्र के देवनपुर मोड़ के पास पुलिस ने 20 वर्षीय युवक छोटू पासवान को 200 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपपत्र दायर किया गया। क्षेत्र में मादक पदार्थों की बिक्री की शिकायतें लंबित हैं, और यह अभियान जारी रहेगा।

Bahraich News: 200 ग्राम चरस के साथ युवक गिरफ्तार

Bahraich News: विशेश्वरगंज संवाददाता। थाना क्षेत्र के पुलिस ने धनुहीं चौकी क्षेत्र के देवनपुर मोड़ के पास से एक युवक को 200 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की है। थानाध्यक्ष संदीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रविवार को कार्रवाई करते हुए छोटू पासवान (20) पुत्र रामचंदर निवासी नऊवन पुरवा खरगौरा जनूब को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष ने बताया कि तलाशी के दौरान उसके कब्जे से करीब 200 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। इससे पहले क्षेत्राधिकारी पयागपुर हर्षिता तिवारी ने धनुहीं क्षेत्र में मादक पदार्थों की बिक्री की शिकायतों को लेकर संभावित ठिकानों पर छापेमारी की थी।

स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में गांजा सहित अन्य मादक पदार्थों की बिक्री को लेकर लंबे समय से शिकायतें सामने आती रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि अवैध मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी है।

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