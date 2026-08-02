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Bahraich News: बहू-बेटी सम्मेलन के जरिए किया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: बहराइच। थानों की महिला पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर बहू-बेटी सम्मेलन व जागरूकता कार्यक्रमबहू-बेटी सम्मेलन के जरिए किया जागरूक

Bahraich News: बहू-बेटी सम्मेलन के जरिए किया जागरूक

Bahraich News: बहराइच। थानों की महिला पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर बहू-बेटी सम्मेलन व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं, बालिकाओं को जागरूक किया। समस्त थानों की मिशन शक्ति/एंटी रोमियो टीमों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमण कर बहू-बेटी चौपाल एवं जागरूकता कार्यक्रम के जरिए टिप्स दिए गए।

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