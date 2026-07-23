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Bahraich News: गैस सिलेंडर पाइप फटने से महिला रसोइया झुलसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: बहराइच के मुंशीपुर प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील बनाते समय कुकिंग गैस का पाइप फटने से रसोईया राज कुमारी गंभीर रूप से झुलस गई। हादसा गुरुवार को हुआ जब वह बच्चों के लिए रोटी सेंक रही थी। आग की लपटों से उसका चेहरा झुलस गया, और उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।

Bahraich News: गैस सिलेंडर पाइप फटने से महिला रसोइया झुलसी

Bahraich News: बहराइच, संवाददाता । मुंशीपुर प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील का खाना बनाते समय कुकिंग गैस का पाइप फटने से महिला रसोईया गम्भीर रूप से झुलस गई।महिला को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है।बौंड़ी थाने के प्राइमरी स्कूल की रसोईया राज कुमारी (46) पत्नी दिनेश कुमार गुरूवार दोपहर छात्र - छात्राओं के मध्यान्ह भोजन की रोटी सेंक रही थी। इस बीच गैस सिलेंडर का पाइप अचानक फट गया। पाइप से निकली आग की लपट से महिला का चेहरा झुलस गया। साड़ी भी जलने लगी। रसोइया की चीख पुकार सुनकर लोग दौड़े और साड़ी में लगी आग को बुझाया। गम्भीर हालत में महिला को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया।

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