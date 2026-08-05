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Bahraich News: सहायक आयुक्त राजकर का स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: नानपारा में, उपायुक्त राजकर कार्यालय के सहायक आयुक्त विशाल बहादुर चौधरी का नानपारा टैक्स बार एशोसिएशन द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रेम नाथ मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, और अन्य सदस्य उपस्थित थे। यह कार्यक्रम चौधरी के कार्यभार ग्रहण के पश्चात आयोजित किया गया।

Bahraich News: सहायक आयुक्त राजकर का स्वागत

Bahraich News: नानपारा। उपायुक्त राजकर कार्यालय एकल खंड नानपारा के सहायक आयुक्त राजकर विशाल बहादुर चौधरी का नानपारा टैक्स बार एशोसिएशन ने बुधवार को स्वागत किया। उनके कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रेम नाथ मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, सौरभ मद्धेशिया, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, आशीष मद्धेशिया, ईशान श्रीवास्तव, विकास कुमार गुप्ता, शुभंकित श्रीवास्तव, एकांत श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।

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