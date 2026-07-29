Bahraich News: जलभराव और कीचड़ वाले रास्ते पर रोपा धान
Bahraich News: फखरपुर के खालिदपुर ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने बदहाल सड़क के विरोध में धान रोपाई की। उन्होंने प्रशासन से सड़क निर्माण की मांग की, जो 30 वर्ष पहले बनी थी और अब गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। स्कूल के बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है।
Bahraich News: फखरपुर संवाददाता। विकासखंड फखरपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत खालिदपुर के मजरा खल्तापुर से सरदपारा मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली सड़क की बदहाल स्थिति है। ग्रामीणों ने इस सड़क को बनवाने के कई बार प्रयास किए मगर किसी की नजर इस समस्या पर नहीं पड़ी। नाराज ग्रामीणों ने बुधवार को अनोखा विरोध प्रदर्शन किया वर्षों से बदहाल कीचड़युक्त रास्ते पर धान रोपाई कर विरोध जताया है। धान की रोपाई कर ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित करते हुए शीघ्र सड़क निर्माण की मांग उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 30 वर्ष पूर्व बनी ईट की यह सड़क अब पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। बरसात के मौसम में सड़क पर जलभराव होने से यह किसी खेत जैसी दिखाई देती है। आवागमन बेहद कठिन हो गया है। सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और मरीजों को उठानी पड़ रही है। आए दिन राहगीर फिसलकर घायल हो रहे हैं। जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है। ग्रामीण विनीश कुमार सिंह, राम छबीले तिवारी, तुलसीराम गुप्ता, छरविंदे भास्कर, हनुमान भास्कर, जिलेदार भास्कर समेत अन्य लोगों ने बताया कि सड़क निर्माण की मांग को लेकर कई बार कैसरगंज विधायक, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को लिखित प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला। लंबे समय से समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्राम पंचायत अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। जानकारी प्राप्त होगी तो दिखवाते हैं। समस्या है तो समाधान कराने की कोशिश की जाएगी.
आंदोलन की चेतावनी दी
ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं कराया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि जनहित को देखते हुए सड़क का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए। ताकि हजारों ग्रामीणों को आवागमन की समस्या से राहत मिल सके
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