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Bahraich News: मैला सरैया में नालियों और गलियों की सफाई शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: तेजवापुर के ग्राम पंचायत रामगढ़ी में बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर प्रकाशित खबर के बाद अधिकारियों ने कार्रवाई की। गांव में साफ-सफाई शुरू होने से ग्रामीणों को राहत मिली है। मच्छरों के बढ़ते प्रकोप और जलभराव से जुड़े स्वास्थ्य मुद्दों का समाधान करने के लिए नियमित सफाई की जरूरत बताई गई।

Bahraich News: मैला सरैया में नालियों और गलियों की सफाई शुरू

Bahraich News: तेजवापुर, संवाददाता। संचारी रोग अभियान के बीच ग्राम पंचायत रामगढ़ी के मजरा मैला सरैया में बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान में प्रकाशित खबर का अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। खबर प्रकाशित होने के बाद जिले और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के निर्देश पर सोमवार को गांव में सफाई कार्य शुरू करा दिया गया। मैला सरैया में नालियों में जमा गंदगी, कूड़ा-कचरा और जलभराव की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की थी। बारिश के बाद कई स्थानों पर गंदा पानी सड़कों और घरों के आसपास जमा होने से ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हो रही थी। साथ ही मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका भी जताई गई थी।

खबर प्रकाशित होने के बाद सफाईकर्मियों ने गांव पहुंचकर नालियों की सफाई शुरू की। गलियों और जलभराव वाले स्थानों से गंदगी हटाई गई। सफाई कार्य शुरू होने से ग्रामीणों में राहत की उम्मीद जगी है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि नियमित रूप से सफाई होती रहे तो बरसात के मौसम में जलभराव और मच्छरों की समस्या से काफी हद तक निजात मिल सकती है। ग्रामीणों ने सफाई व्यवस्था को लेकर कार्रवाई शुरू कराने पर अधिकारियों का आभार जताया। ग्रामीणों ने मांग की कि सफाई व्यवस्था केवल अभियान तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित रूप से सफाई कराई जाए।

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