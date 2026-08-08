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Bahraich News: डेढ़ साल से पशु चिकित्सालय को डॉक्टर का इंतजार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: बौंडी क्षेत्र के सिलौटा पशु चिकित्सालय में डेढ़ वर्ष से चिकित्सक की नियमित तैनाती नहीं होने के कारण पशुपालकों को पशुओं का इलाज करवाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रोग फैलने की आशंका के चलते ग्रामीणों ने जल्द पशु चिकित्सक की तैनाती और दवाओं का वितरण शुरू करने की मांग की है।

Bahraich News: डेढ़ साल से पशु चिकित्सालय को डॉक्टर का इंतजार

Bahraich News: बौंडी, संवाददाता। बौंडी क्षेत्र के पशु चिकित्सालय सिलौटा में करीब डेढ़ वर्ष से चिकित्सक की नियमित तैनाती नहीं होने से पशुपालकों को अपने पशुओं के इलाज और दवाओं के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि चिकित्सालय में न तो नियमित पशु चिकित्सक हैं और न ही फार्मासिस्ट की तैनाती है, जिससे उन्हें इलाज के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। बौंडी क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान ग्रामीणों के साथ पशुओं को भी चारे, पानी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बरसात के मौसम में पशुओं में विभिन्न संक्रामक रोग फैलने की आशंका भी बनी रहती है।

रामकुमार शुक्ला, शिवकुमार चौरसिया, दीपचंद वर्मा, विनय वर्मा, उमेश्वर पांडेय, संतोष तिवारी ने बताया कि पशुपालन विभाग की ओर से पशुओं को खुरपका-मुंहपका समेत अन्य बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण कराया जाता था, लेकिन इस वर्ष अभी तक क्षेत्र में टीकाकरण नहीं कराया गया है। पशुपालकों का कहना है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद पशु चिकित्सा सेवाएं सुचारु नहीं हैं और दवाओं का वितरण भी नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों ने शीघ्र पशु चिकित्सक की तैनाती और दवाओं का वितरण शुरू कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं हुई तो धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश उपाध्याय ने बताया कि सिलौटा पशु चिकित्सालय में तैनात चिकित्सक को गोरखपुर संबद्ध कर दिया गया है। फिलहाल फखरपुर के पशु चिकित्सक को वहां संबद्ध किया गया है।

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