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Bahraich News: भिनगा विधायक की कार नीलगाय से टकराई, बाल बाल बचीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: समाजवादी पार्टी की विधायक इंद्राणी वर्मा की कार बहराइच-लखनऊ राजमार्ग पर नीलगाय से टकरा गई। हादसे में विनाशकारी क्षति हुई, लेकिन विधायक और अन्य सवार सुरक्षित हैं। घटना के बाद, स्कूल प्रबंधक ने विधायक के लिए दूसरी कार की व्यवस्था की। वे सुरक्षित लखनऊ की ओर रवाना हुईं।

Bahraich News: भिनगा विधायक की कार नीलगाय से टकराई, बाल बाल बचीं

Bahraich News: बहराइच संवाददाता। समाजवादी पार्टी की विधायक भिनगा इंद्राणी वर्मा की कार रविवार सुबह बहराइच-लखनऊ राजमार्ग पर कैसरगंज क्षेत्र में नीलगाय से टकरा गई। हादसे में कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन गनीमत रही कि विधायक सहित कार में सवार सभी लोग सुरक्षित है. वे लखनऊ जा रही थीं। इसी दौरान अचानक सड़क पर आई नीलगाय से उनकी कार टकरा गई। टक्कर काफी तेज थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वाहन की गति नियंत्रित होने के कारण बड़ा हादसा टल गया। हादसे के समय कार में विधायक के साथ अन्य लोग भी सवार थे। सभी को मामूली चोटें आई हैं। किसी को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा है।घटना

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की सूचना मिलते ही एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक मशकूर हबीब ने विधायक के लिए तुरंत दूसरी कार की व्यवस्था की। इसके बाद विधायक दूसरी गाड़ी से लखनऊ के लिए रवाना हो गईं।

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